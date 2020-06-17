新冠疫情为何加快美中对立速度？. June. 17, 2020 07:55. . 新冠疫情是人类面临的一次非常罕见的生物安全灾难。这是对中美两国的共同威胁，只有中美合作，才能与全世界人民一道，战胜新冠疫情。但自新冠疫情暴发以来，中美关系持续恶化，两国关系似乎距离“新冷战”仅一步之遥。 新冠疫情正在使中美关系进一步恶化。美国总统特朗普执政后，美国的“对华政策发言系统”出现了历史性的倒退。特朗普政府一直将中国“妖魔化”。这种“中国妖魔化”代表了特朗普政府和极右共和党势力所表现出来的、中国人难以理解的所谓“（因中国而）受害者情结”。这一情结在3年多的时间里成为特朗普政府对华政策的基本基调。新冠疫情本来是美中合作的机会，但遗憾的是，特朗普政府更加强硬地推行所谓的美国利益优先政策，对中国表现出高度对立的情绪。这已经成为向中国施压的主要手段。 首先，美国国内新冠疫情的严重状况使特朗普政府和美国共和党右翼政治势力所表现出的反华受害者情结变得更加歇斯底里。特朗普政府把新冠疫情看作是进一步向中国施压、在政治和经济上同中国清算关系的机会。 第二，新冠疫情加剧了美国对中国的担忧。强化了特朗普政府推进的“脱钩”方向的中国政策。美国人认为新冠疫情为中国打开了一个大机会之窗。他们认为，中国试图更加强烈地追求对全球的影响力，并挤掉美国在世界的领导地位。他们认为，加强对中国的科技战争、贸易战争、媒体战争，甚至今后的金融战争，把产业链、供应链、价值网从中国挖走，就是在遏制中国的崛起，也是在保持美国持续的霸权优势。 第三，新冠疫情成为特朗普政府恣意用来向中国施压的政治工具。如果向中国施压，美国就能把对美国初期应对新冠疫情时表现出来的无能、低效方式的怨恨转嫁给中国。不仅如此，特朗普还能声称，“你们应该憎恨中国人。中国人造就了今天这样可怕的局面。”这已经成为特朗普大选战略的重要组成部分。在美国，中国问题已经被特朗普总统完全政治化。最后，新冠疫情加剧了美国社会的反华、厌华、恐华情绪，特朗普向中国施压的政策在美国国内得到了更多的支持。 今天，70%的美国民众认为，“中国应对新冠疫情的扩散负责”。新冠疫情激化了美国国内对亚裔居民的种族主义歧视和排斥。多数美国政治精英和国民对中国政策的看法受到新冠疫情的影响，开始回到与20世纪50年代相似的“新麦卡锡主义（将政治反对者攻击为共产主义者的态度）”。理性、温和的中国政策声音不断受到排挤。 中美关系已经到了两国都需要认真、理性的政策与策略、反思的时刻。在国际体系中，大国兴衰往往带来不可避免的大国间激烈的权力竞争和战略对立。但是，在21世纪的今天，中美的任何“新冷战”的前途，都将损害世界的稳定、和平与繁荣。尤其是，它将给东北亚地区经济发展带来灾难般的冲击。最近，美国的吉米·卡特、比尔·克林顿、乔治·W·布什、贝拉克·奥巴马等前总统一起发出声音，严厉批评了特朗普的内外政策。他们还要求反省美国政策“灾难性失败”的根源。同样，中国政府也有必要在新冠疫情过程中表现出的诸多问题中找到一条促进政治经济改革、加快形象改善的未来道路。只有这样，才能使中美两国继续得到世界上多数国家的理解和尊重。

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