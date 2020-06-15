三星QLED-LG OLED TV在欧洲双双获得最高评分. June. 15, 2020 07:42. by 許桐準 hungry@donga.com. 三星电子和LG电子的电视在欧洲专业媒体上双双获得了最高评价。 14日，据业界透露，英国信息技术(IT)评价媒体《AV论坛》给LG电子的OLED(有机发光二极管)Gallery 4K电视和三星电子的量子点发光二极管(QLED)4K电视打了满分10分。获得9分的共13个产品中，今年电视新产品只有LG和三星。在16个部门的详细评价中，LG在明暗对比度、矫正画质、安装质量等方面获得了满分，三星则在智能功能和简单的使用方法评价中获得了满分。 另外，英国IT媒体《T3》也把三星QLED电视评选为综合评价最高的电视，把LG OLED电视评选为最佳游戏电视。此前，三星QLED电视在德国影像•音响专门杂志《VIDEO》中，曾获得电视部门历史最高分。LG OLED TV曾在法国《Que Choisir》、荷兰《Consumentenbond》等媒体评价中获得最高评分。

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