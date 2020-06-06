美国全境静默8分46秒，悼念“膝压死”黑人. June. 06, 2020 07:41. by 任寶美 bom@donga.com. 被白人警察的膝盖压死的黑人乔治•弗洛伊德的追悼仪式当地时间4日在美国全境举行，到处都是持续静默8分46秒的追悼浪潮。特朗普曾表示要动用联邦军队应对华盛顿示威者，当天退后一步，表示要让军队重返军营。 反对种族歧视的示威4日进入第10天，追悼仪式在和平的气氛中举行。沉默时间8分46秒是明尼苏达州明尼阿波利斯警察用膝盖压住弗洛伊德脖子的时间。全美黑人地位提高协会（NAACP）等人权团体将这一天定为“追悼日”，并提议市民从下午3时45分开始，沉默8分46秒以悼念弗洛伊德。 当天，在明尼阿波利斯的北中大学举行的追悼仪式上，阿尔•沙普顿牧师呼吁，“现在是站起来说‘把你的膝盖从我们的脖子上移开’的时候了。白人不负责任的时间过去了，”敦促发生变化。遗属方面的律师本杰明•克伦普指出：“杀死弗洛伊德是种族歧视的传染病。” 弗洛伊德的遗属、政界人士、市民运动家等参加了当天的追悼礼拜。明尼阿波利斯市长雅各布•弗雷跪在地上，把手放在安置弗洛伊德尸体的棺材上数分钟，流下了眼泪。 在马萨诸塞州波士顿、华盛顿州特科马等地，示威队也趴在地上8分46秒，悼念弗洛伊德的死亡。纽约、纳什维尔、西雅图、圣塔莫尼卡等全国各地的数千名示威群众继续和平游行示威。 这种情况下，警察的过激应对正在持续。在芝加哥，警察用脖子按住一名黑人女性的视频被公开。据美国有线电视新闻网（CNN）报道，居住在芝加哥的米亚•赖特的家人说：“我到了购物中心，还在车里，警察用棍棒打碎了车窗，把我拉出去甩在地上。”他要求调查真相。芝加哥警方已着手调查涉案警察。 纽约示威现场公开了一段视频，两名警察推倒75岁白人男子后，在晕倒的男子耳朵流血的情况下，也没有采取任何措施离开现场。纽约州州长安德鲁•科莫说，“立即对涉案警察采取了停职措施”。 《纽约时报》等媒体报道说，就投入军队镇压示威队的方案，特朗普与国防部长埃斯珀产生了矛盾，当天特朗普同意让部署在华盛顿附近的军队重返原位。艾斯珀在前一天（3日）曾指示在华盛顿附近待命的82空降师的700多名士兵重返原位，但因特朗普总统的激怒而改变了指示。《纽约时报》援引一位不愿透露姓名的高层官员的话报道说：“总统终于决定顺从（让军队返回的意见）。”《纽约时报》预测说，特朗普决定军队返回并不意味着国防部和白宫之间矛盾的终结。

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