青瓦台：“韩国将成为G11或G12正式成员”. June. 03, 2020 07:31. by 韓相準 alwaysj@donga.com. 青瓦台就文在寅总统为出席七国集团（G7）扩大峰会而访美的日程表示：“这不是一次性的或一时的性质，韩国将成为G11或G12这一新国际体制的正式成员。”这一表态是把取代G7的新多边平台的成立当作了既定事实。 青瓦台发言人姜敏锡2日就前一天韩美首脑通话表示：“世界外交秩序从旧体制G7转变为G11或G12的可能性增大。”文在寅和特朗普在1日的通话中讨论了将由美国、日本、德国、英国、法国、加拿大、意大利组成的G7扩大为韩国、俄罗斯、印度、澳大利亚、巴西也加入其中的G12的方案。姜敏锡还说：“如果成为G11或G12的正式成员，将会对我国的国格上升和国家利益产生巨大的帮助。” 有些人担心文在寅总统会在美中矛盾的局面下参与美国主导的新多边平台，但据姜敏锡透露，文在寅总统表示：“对于（G7）邀请，根本没有必要回避。这是值得欢迎的事情。”青瓦台相关人士也表示，G12的目的是克服新冠病毒，因此“认为中国不会反对”。

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