涧松家两件宝物的新主人是谁？成交价多少？. May. 27, 2020 07:40. by 趙鍾燁 jjj@donga.com. 涧松美术馆27日拍卖的“金铜如来立像”(宝物284号)和“金铜菩萨立像”(宝物285号)的新主人是谁，引起了人们的关注。 据悉，国立中央博物馆虽然官方表示还没有决定是否参与竞标，但实际上处于非常困难的状况。国立中央博物馆相关人士在26日的通话中表示：“(预期价格)范围不小，博物馆在拍卖中无法跟上(中标竞争)。在目前的情况下，我们能参与竞拍吗？” 据悉，两尊佛像的起拍价将分别达15亿韩元(可变动)，但国立中央博物馆的文物购买费用每年仅为40亿韩元左右。虽然文化遗产厅曾提出过必要时可以考虑是否可以提供购买预算支援的意见，但即便如此也很难中标。况且，在性质上重复的文物已经由博物馆收藏，今后在涧松家收藏的文物中，国宝佛像和佛龛同样有可能被出售，博物馆方面更是苦恼不已。 该相关人士表示：“虽然想尽到国立博物馆的任务，但是能力不足，非常遗憾。虽然正在苦思能够尽力确保文物的方案，但希望出售方(涧松美术馆)谨慎考虑，将文物安放在带有公共性质的机关。” 也有观点认为，虽然部分“涧松收藏品”的流失令人遗憾，但并不是每次指定文物上市时，国家都要购买。一位文物界相关人士表示：“当然，进入国家机关在展示和保存方面是最好的，但国家不能一一地投入到私有物品的交易中，涧松收藏品也是如此。" 佛像的成交价也备受关注。迄今为止，在拍卖会上创下最高价的宝物是清凉山挂佛帧，2015年在首尔拍卖场以35.2亿韩元成交。2012年，书画集《退尤二先生真迹帖》以34亿韩元成交。 此次拍卖的两个佛像都是由青铜镀金制作而成。金铜如来立像是高38.2厘米的统一新罗时代的佛像。闭上眼睛，抿着嘴，脸上似乎带着一丝不加修饰的微笑，能给人带来感动。衣服褶皱整齐的同时，右肩的衣服也像流水一样自然地表现出来。 据悉，金铜菩萨立像是6世纪末至7世纪初的佛像，出土于庆尚南道居昌市。头上戴着宝冠，脸长。脸部细长的眼睛和向前伸出的嘴唇、突出的颧骨相映成趣，给人留下深刻的印象。 这两尊佛像于1963年被指定为宝物。对于金铜菩萨立像的出土地是新罗的领域庆南居昌，掺杂了百济样式这一点，出现了“先讨论真伪”的意见。对此，涧松美术馆相关人士最近在接受本报电话采访时表示：“学界可能会有多种意见。”佛教美术史专家、东国大学崔应天教授(国外所在文化遗产财团理事长)表示：“如果有必要，可以进行调查，但涧松的收藏品是经过当代响当当人士验证的，即使出土地不是明确的，并掺杂了百济样式，也不会觉得不自然。”崔教授补充道：“我觉得在各个时代、各国佛像样式掌握之前的20世纪60年代，还无法达到制作这种赝品的水平。”

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