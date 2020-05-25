韩国战争参战老兵：收到口罩包裹后吓了一跳. May. 25, 2020 07:43. by 金潤鍾 zozo@donga.com. “已经过去70年时间了，还惦记着我们，真是太感谢了。” 最近从韩国政府那里收到口罩的法国保罗•罗兰(80岁•照片)激动地说道。韩国驻法国大使馆24日(当地时间)表示：“为了对韩国战争参战勇士和遗属表示感谢，决定将新型冠状病毒感染症(COVID-19病毒)口罩转交给他们。" 据大使馆介绍，罗兰1952年自愿加入法国军队，以中士军衔参加了韩国战争。1952年，他到达韩半岛，作为隶属美军第2步兵师的法军，在约一年内参加了各种战斗。罗兰解释说，当时参加了对抗朝鲜军和中共军的阵地战。他于1953年10月离开了韩半岛。在结束25年的军旅生涯后，罗兰于1974年回国，现居住在法国西北部诺曼底地区的小城阿格诺。 本月初，大使馆为了感谢罗兰这样的参战勇士，决定赠送新冠肺炎口罩。从上周开始，大使馆已经向参战勇士和遗属、保护医院送去了2万张口罩。因为法国国内确诊的新冠肺炎患者超过18万人，死亡人数接近3万人，口罩等防疫设备严重不足。 罗兰说：“从家里的信箱里看到韩国政府寄来的口罩包裹后，吓了我一跳。韩国至今还记得我们，谢谢。”韩国驻法国大使馆将于27日在大使馆内邀请参战勇士，举行简单的口罩转达仪式。大使馆方面称，由于法国国内新冠肺炎疫情仍在蔓延，因此计划只邀请最小限度的人员。

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