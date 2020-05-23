三星电子和SK Innovation等利用“企业人绿色通道”向中国派遣550多名人力. May. 23, 2020 08:02. by 池民九记者 warum@donga.com. 三星电子等韩国国内主要企业21、22日两天内通过“韩中企业人绿色通道(入境程序简化)”制度向中国派遣了550多名人力。因新型冠状病毒感染症(COVID-19病毒)疫情扩散而被推迟的中国国内工厂增设等项目有望迅速重启。 三星电子22日向中国西安派遣了300多名总公司•合作企业技术人员，在当地增设半导体第二工厂。在西安经营电池工厂的三星SDI的30多名人力也一同乘坐了该飞机。这是三星电子副会长李在镕自新冠肺炎疫情后首次海外出差造访西安后，时隔3天采取的措施。 企业人绿色通道是指，仅限于企业人，在出国前后分别接受新冠肺炎检查，一旦出现阴性判定，在当地免除14日义务隔离的措施。这是三星电子首次通过该制度向海外大规模派遣人力。4月份向西安派遣200多名人力时，由于该制度尚未出台，所以要求“特别入境”，在没有采取隔离措施的情况下派遣人力。 西安工厂是三星电子唯一的海外存储半导体生产基地，总投资规模达150亿美元(约18.45万亿韩元)。 起亚汽车当天也乘坐包机向中国江苏盐城工厂派遣了100多名人力。此前，SK Innovation于21日用包机派遣了120多名今后会在盐城电池工厂建设现场工作的人员。

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