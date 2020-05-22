美国在两会前夕不加掩饰地指责中国为“疯子”“恶劣的独裁政权”. May. 22, 2020 07:49. by 华盛顿=常驻记者 李正恩 lightee@donga.com. 在中国最大的政治活动“两会”即将召开之际，美国特朗普政府把对中国的指责调到了最高潮。特朗普总统对中国政府发表的立场大放厥词，称其为“疯子”“傻瓜”，而国务卿蓬佩奥则将矛头指向中国政府，称其为“恶劣的独裁政权”。 特朗普20日在推特上写道，“中国的某个疯子（wacko）就刚刚杀死数十万人的病毒，指责了除中国以外的所有人”，“对这个蠢人（dope）说明一下吧，导致如此大规模杀伤的，不是别人而是中国的无能”。虽然特朗普没有具体说明是针对谁的，但是很有可能是与新冠病毒有关的中国外交部等主要机关的发言人。 蓬佩奥在当天上午举行的记者会上说，“自1949年起，中国一直被恶劣的、权威主义的共产政权统治”，“中国无论在意识形态上还是政治上都对自由国家怀有敌意。”他还抨击称，“这一传染病造成9万美国人死亡，3月以来有3600万人失业。因为中国共产党的（应对）失败，全世界遭受了最多达9万亿美元的损失。” 蓬佩奥当天宣布一项总额为1.62亿美元的新冠病毒受损海外援助计划。他强调，除了与美国国际开发署（USAID）共同承诺提供100亿美元的援助外，还将进一步提供援助。他同时揶揄称，“中国拿出的20亿美元与给世界造成的（损失）费用相比，只是九牛一毛（palary）。我们期待，即使那么一点，也能如实履行。” 他在记者会上再次祝贺台湾领导人蔡英文再次当选。关于香港，他表示：“对于香港是否（从中国）具有高度的自治，还没有做出判断，正在密切关注现在发生的事情。”他还提到了代工生产企业台积电（TSMC）的对美国投资和商务部发表针对华为的出口制裁案等。 有分析认为，特朗普政府的这种粗暴的“打击中国”行为是出于美国国内政治考虑。共和党已经制定了把攻击中国作为年底总统选举乃至全国主要州长及议员选举的核心战略的方针。共和党竞选战略小组上个月向党内散发的备忘录中，还包含要求把选举竞争对手作为亲华派或对华软弱的形象进行攻击等内容。 美国的一再攻击让中国也勃然大怒。中国官方英语电视台CGTN在推特上上传了名为“蓬佩奥可信度测试”的视频（照片），把攻击中国的蓬佩奥描述成小丑。据《人民日报》21日报道，中国国家主席习近平在与孟加拉国总理谢赫·哈西娜通话中表示，“中国反对在妨碍防控传染病国际合作的行为”，委婉地批评了美国的攻势。

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