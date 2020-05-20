西大门公园的柳宽顺铜像因预算不足而延期设立. May. 20, 2020 07:46. by 姜昇賢 byhuman@donga.com. 为纪念柳宽顺烈士殉国100周年，原定于20日在首尔西大门区西大门独立公园建立的柳宽顺铜像的揭幕仪式被无限期推迟。柳宽顺烈士纪念事业会表示：“政府说支援困难，预算不足。我们会尽可能寻找可行的方法，力争在今年内举行揭幕仪式。” 柳宽顺烈士纪念事业会最近向西大门区传达了暂时推迟原定于本月末建立铜像的意向。原本纪念事业会以20日揭幕仪式为目标制作了铜像。 20日，是101年前柳烈士第一次被关押在西大门刑务所的日子。柳烈士在这里受到日本帝国主义的严刑拷打，1920年9月28日去世。她主导狱中万岁运动等，直到死为止都没有放弃对祖国独立的意志。 铜像高3.2米，是全南大学艺术学院教授金行信和金大吉的作品。原本由元老雕刻家金行信教授主导工作，但去年金教授去世后由其弟子金大吉教授继承。艺术学院的其他教授和学生也给予了支持。 目前铜像制作工作已全部完成，并运往首尔。但由于预算不足，未能遵守揭幕式日期。纪念事业会方面表示：“曾要求主管部门国家报勋处支援部分制作费用(30%)，但遭到拒绝，事业不得不暂时中断。”据悉，报勋处的立场是，由于今年的预算编制工作已经结束，所以很难进行支援。虽然也向首尔市和柳烈士的故乡天安市提出了申请，但是没有得到明确的答复。 柳宽顺烈士纪念事业会会长柳正宇(音)表示：“在柳宽顺烈士殉国100周年之际，为了纪念柳宽顺烈士的牺牲，我们将继续要求国会的相关委员会和地方自治团体等给予协助。”

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