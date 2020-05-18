日本再次关注韩国防疫. May. 18, 2020 07:41. by 朴亨俊记者 lovesong@donga.com. 日本再次关注韩国的新冠疫情防控。对于韩国快速处理首尔梨泰院夜店发生的集体感染事件，日本给予了高度评价。《日本经济新闻》16日在报道梨泰院集体感染事件称，“需要向韩国学习的是彻底的检查、信息技术的运用和对国民的郑重说明”，给予了高度评价。报道说，作为防疫总指挥的中央防疫对策总部每天通过电视直播召开新闻发布会，以专家冷静客观的讲解增强了民众对政府的信任。 报道还分析称，防疫当局在约两周内迅速实施4.6万次病毒检查，通过分析手机基站通信记录，正在接触曾在梨泰院俱乐部周围逗留的人。不过，报道认为人权关怀及个人信息保护是课题。 从日本的立场来看，韩国的新冠疫情防控简直是“奇迹”。日本首相安倍晋三曾多次表示，“将增加新冠病毒感染的检测数量。将建立每天2万次的检测体制”，但与韩国每10万人中有1200多人接受检测相比，日本只有200多人。日本人也公开表示：“即使病了也不能接受新冠病毒检测。” 在15日举行的韩中日卫生部长视频会议上，日本厚生劳动大臣加藤胜信表示：“韩中日三国最近的新冠病毒感染病例和死亡人数与欧美国家相比有所遏制。今后出口战略的实施将变得非常重要，希望能够分享韩中两国的经验。” 诺贝尔生理医学奖获奖者京都大学教授山中伸弥、广电从业人土小仓智昭（73岁）公开表示：“应该向韩国低头，获取新冠情报。”去年这个时候，日本网络上有很多嫌韩文章，但最近有很多文章赞扬韩国防疫。 目前韩日间的医疗设备援助还没有进展。韩国大法院的强制征用判决、日本对韩国的出口限制等，都给两国国民留下了怨恨，因此政府不敢贸然出面。 日本取消入境限制措施似乎还需要一段时间。《读卖新闻》17日报道说，“韩国和中国正在试探日本，建计议‘在以商务为目的入境时放宽入境限制’，但日本对此持谨慎态度。”日本外务相茂木敏充在15日的记者会上也表示，“首先需要处理在日本的感染扩大问题”，对此持保留态度。 记者最近见到不少参与韩日关系的政治人士和学者，他们一致认为，“以新冠疫情为契机，两国可以超越历史矛盾进行合作”。危机时也会产生机会。如果韩日政治领导人相互退让一步，“新冠合作”的阀门可能会意外地容易打开。

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