韩国：“签5年合同吧”VS特朗普：“要签13亿美元的1年合同”. May. 15, 2020 07:39. by 申나리, 韓基渽 journari@donga.com,record@donga.com. 据悉，美国总统特朗普向韩国提议每年的驻韩美军防卫费分摊额为13亿美元（约15918亿韩元），并把合同的有效期设定为一年而不是多年。之前韩国政府提议签订5年期的多年合同，并在最后的第五年支付13亿美元，但特朗普抽出其中的13亿美元，反过来建议今年就开始支付。 据熟悉韩美磋商情况的美国消息灵通人士14日透露，韩国提出了“将防卫费分摊额比去年（1.0389万亿韩元）上调13%、5年内每年上调7%至8%”的方案，两国工作磋商团就此达成了暂定协议。如果按照这一方案，韩国今年的驻韩美军防卫费分摊额约为1.1739万亿韩元，适用每年7%左右的上升率，到最后一年（2024年）将负担与13亿美元相似的1.5388万亿韩元。 但据悉，特朗普在接到这一工作磋商结果报告后指示：“不要在最后一年凑准13亿美元，今年就要拿到13亿美元。”根据他的逆建议，美国今年马上拿到比上一年增加53%的分摊额，从明年起以13亿美元为底数，重新进行磋商。 据了解，之前韩美工作磋商团暂定的总额和年上升率已经超过了现有的《韩美防卫费分摊额特别协定》。包括也是单年合同的第十次协定（8.2%）在内，韩国在第七次（2007年）上涨6.6%，第八次（2009年）上涨2.5%，第九次（2014年）上涨5.8%等，自2000年代中期以后一直维持着不到10%的上涨率。此次磋商多年合同时，取消了考虑到物价上涨率允许上涨率最高不超过4%的上限，并承诺采用固定的7%上涨率，这实属罕见。 韩国外交部长官康京和当地时间13日在德国官方媒体“德国之声”节目上，就韩美防卫费磋商表示：“虽然需要更多的时间，还需要更多的努力，但确信最终会达成协议。”

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