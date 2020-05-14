三星与现代集团领导人握手，期待引领韩国经济未来的合作模式. May. 14, 2020 07:29. . 三星电子副会长李在镕和现代汽车集团首席副会长郑义宣昨天会面，决定推进电动汽车事业领域的合作。这是引领韩国第一、第二集团的两人第一次在公开场合以事业为目面对面。在韩国经济因新冠疫情面临内外危机的情况下，双方讨论了未来汽车的中长期合作方案，因此备受关注。 李副会长和郑副会长在三星SDI天安事业场听取了关于将行驶距离比现有产品提高20%以上的SDI新型电动车电池的简报，并交换了意见。两人还检查了将大幅提高行驶距离和安全性的新一代全固体电池的开发情况。 竞争50年以上的两大集团几乎没有合作的事例。现代进军半导体领域，三星涉足汽车产业等，双方为此在相当长的时间里展开神经战等。从这个意义上说，以电动车为共同分母，两位最高经营者坐在一起，将成为韩国经济未来的一个积极信号。 韩国是同时拥有全球半导体与信息技术企业、世界级汽车企业和尖端电池生产企业的为数不多的国家之一。与现代汽车联手的电池企业在世界市场规模到2025年将达到1600亿美元（约合196万亿韩元）的二次电池领域占据有利地位。现代汽车如果在国内获得高性能电池的稳定供应，到2030年在世界汽车销量超过30%的电动汽车市场上的竞争力也会提高，从而实现双赢。事实上，在10年以上的世界级汽车企业和信息技术企业为在电动汽车、互联汽车、无人驾驶汽车的竞争中领先而进行合纵连横的过程中，很少有韩国企业之间建立像样的合作关系的案例。 李副会长这次造访产业现场，是他在本月6日的记者招待会上表示“将专注于最擅长领域的同时，大胆挑战新事业”、提出“新三星”的方向性之后的第一次公开行动。郑副会长也是自3月份成为现代汽车理事会议长后的第一次正式对外活动。有分析认为，文在寅总统本月10日表示，“将培养未来汽车等新成长产业，使韩国一跃成为先导型经济”，这也对两大集团领导人的会面产生了影响。 未来汽车不仅是电池，还是人工智能、系统半导体、通信等尖端技术的集成体，因此两个集团之间的合作范围完全可以扩大。如果世界各国全面开展将生产设施引回本国的“回巢”活动，国内企业之间的合作将变得更加重要。希望两个集团的领导人的会面不是一次性的商务会议，而是发展成为点亮我国经济未来的持续合作模式。

한국어