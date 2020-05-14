《扑通扑通》的古典音乐版本，是什么味道呢？. May. 14, 2020 07:29. by 刘润钟=文化专门记者 gustav@donga.com. 谁都耳熟能详的洪兰坡作曲的童谣《扑通扑通》。与平时听到的不一样。紧跟弦乐四重奏的充满活力的主题旋律之后的是，不亚于莫扎特和海登的变奏曲的趣味变奏。突然，旋律变成小调，表情惆怅悲伤。姐姐被弟弟扔出的石头吓了一跳，野菜全都掉进溪水里漂走了，弟弟难道就这样挨了一顿骂吗？ 作为演奏家、音乐教育家积极活动的中坚音乐家们在家庭之月5月发行了童谣唱片。这是思念合奏团(G.rium Ensemble)的专辑《妈妈啊，姐姐啊》。思念合奏团是由小提琴手李京善、刘诗妍，中提琴手申允京，大提琴手崔贞珠，长笛手尹惠利，钢琴家李亨敏等组成的室内乐合奏团。 以变以大学教授的身份培养学生，一边在舞台上活动的他们以“思念厅”为中心，在企业、博物馆、寺庙等地传播音乐的魅力。思念厅是SK化学2010年在京畿城南市板桥科技谷公司大楼地下建立的200多个座位规模的演奏厅，由李亨敏担任音乐总监。 这张专辑收录了李兴烈的《妈妈的心》、安成弦的《妈妈啊，姐姐啊》、民谣《鸟儿呀，鸟儿呀》、洪兰坡《故乡的春天》等12首歌曲。作曲家金韩基、洪胜基、梁俊浩进行了充满感情且干练的编曲。在钢琴和长笛演奏的朴泰俊的《想念哥哥》中，钢琴装饰性的前打音让人联想到国乐。还刊登了受刘诗妍委托，作曲家兼爵士乐钢琴家梁俊浩编曲的京畿道《长阿里郎》。每首曲目从双人演奏到弦乐4重奏，再到全体成员的合奏，传达出不同的声音。 专辑的小册子(Booklet)上刊登了成员们的采访。李亨敏说：“成员大部分是养育孩子的妈妈。小时候，如果在外面遇到伤心事，回到家里，在妈妈怀里大哭一场，一切就全解决了。希望这张专辑能给世上受伤的人带来安慰和休憩。”李京善说：“虽然我们的专业是西洋音乐，但演奏传统民谣和童谣，很容易打开感情之门。我想起了最具有韩国特色的就是世界化的说法。”刘诗妍表示：“希望能让更多的人对童谣和民谣拥有耳目一新的看法，毫不排斥地去聆听，熟悉古典风格的演奏。”

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