“看着闪耀的瞻星台,让我们一起战胜新冠肺炎吧。”. May. 12, 2020 07:49. by 金民 kimmin@donga.com. 首尔城市建筑展览馆(馆长朴帝佑)将于5月15日至8月15日举办向因新型冠状病毒感染症(COVID-19病毒)而感到疲惫的市民传达希望信息的“Hope in Seoul”展。在位于首尔中区世宗路的首尔城市建筑展览馆首尔屋脊(展览馆的房顶)上,将展示装置美术家韩元锡(49岁)的作品《转世》(照片)。《转世》是一部将废汽车的车前灯堆成瞻星台模样的作品。 将于15日点灯的作品将用莫尔斯电码传达希望和助威的信息。随着像砖头一样堆积起来的车前灯的灯光像呼吸一样忽明忽暗,发出“希望”和“战胜”的信息。在点灯的同时,国立国乐院奚琴首席音乐家金俊熙(49岁)将在首尔屋脊演奏《2020井邑词(百济时期的歌谣)》。金俊熙将用同时代的音乐重新诠释现存唯一的百济歌曲、用韩文记录的最古老的歌谣《井邑词》。正如在《井邑词》中吟唱小贩的妻子祈祷丈夫平安归来的心情一样,呈现希望战胜因新冠肺炎带来的恐惧和孤独而疲惫的身体和心灵,复原日常生活的演奏。开幕演出和作品拍摄影像将通过YoutTube等网站公开。 韩作家对于开幕活动表示:“想要进行成为观测天上的星星和天文、宇宙的瞻星台来到现代,自己发光,看到瞻星台的观众在心中种下希望之星的‘转世’瞻星台的表演。”对于作品的素材为何选择瞻星台,韩作家表示:“国宝31号瞻星台是新罗善德女王在位时修建,目前已达到1388岁。预测即将到来的未来的重大意义,从科学、文化、政治上角度来看,它是照映大韩民族的底气和历史性的珍贵文物。” 2006年制作的该作品收集了1374个废弃的车前灯。在对瞻星台进行三维(3D)扫描之后,用工字钢制作骨架,并堆置了车前灯。高9.17米,宽5.17米。当时为纪念清溪川复原一周年,在广通桥展示后,设置在了首尔中区乙支路韩亚银行总行。之后韩亚金融集团捐赠给顺天市,并在顺天湾庭院内进行了展示。 韩作家说:“正如在黑暗和风暴中迷了路,在茫茫大海流浪时告诉迷路之人灯塔方向的‘希望的火光’那样,希望作品《转世(瞻星台)》中的‘希望之光’能给予因新冠肺炎像被困在黑暗的隧道,陷入痛苦和悲伤之中的芸芸众生很大的力量就好了。”

