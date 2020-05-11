兒童新冠肺炎感染者、炎癥疾病代替呼吸道疾病...紐約3人相繼死亡. May. 11, 2020 07:32. by 崔智善 aurinko@donga.com. 在美國紐約，3名兒童和青少年因疑似與新型冠狀病毒感染癥(COVID-19病毒)有關的炎癥性疾病而死亡。歐洲也接連發生了多起類似的事件(出現相似癥狀)，開學在即，進入了非常時期。 紐約州州長安德魯•庫奧莫9日在記者招待會上說，新冠肺炎導致兩名5歲和7歲的兒童和一名10多歲的青少年死亡。這些人都被判定為新冠肺炎陽性，但沒有出現呼吸器官相關癥狀。據悉，這些人與出現高燒、發疹癥狀的“川崎氏病”“毒性休克綜合癥”等類似。庫奧莫州長說：“如果子女出現高燒、劇烈腹痛、膚色變化、胸口疼痛等癥狀，應該好好觀察。” 僅紐約就有73個孩子因同樣癥狀接受治療。庫奧莫州長表示，這些患者都具有新冠肺炎陽性反應或抗體。他說：“此前我認為新冠肺炎對孩子們的影響很小，但我再也無法如此肯定了。情況非常嚴重。”紐約州和美國疾病控制和預防中心(CDC)正在對相關癥狀與新冠肺炎的關聯性進行調查。 歐洲也曾報告過類似的案例。據《衛報》報道，英國一名14歲少年被確診感染新冠肺炎病毒後，因多發性炎癥死亡，另有數十人接受治療。法國、意大利、西班牙等國家也報告了有著共同的劇烈腹痛、心臟炎癥和胃腸癥狀的兒童患者事例，但目前尚未查明與新冠肺炎之間的關聯性。 此前，在新冠肺炎中一直被認為比較安全的孩子死亡的事例出現後，人們開始擔心。《金融時報》(FT)分析說：“隨著兒童患者事例的發現，結束停課並準備開學的全世界學校變得混亂。”

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