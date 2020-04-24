敏感時期，美國的“死亡天鵝”飛臨金正恩所在的元山附近上空. April. 24, 2020 07:42. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 美國空軍的B-1B超音速戰略轟炸機23日在靠近韓半島的日本列島，與駐日美軍及日本航空自衛隊的戰鬥機壹道進行了飛行訓練。據確認，在這壹過程中，B-1B轟炸機在距離據傳健康出現問題的朝鮮國務委員會委員長金正恩逗留的江原道元山只有800∼900公裏的日本附近上空飛行通過。 被稱為“死亡天鵝”的B-1B轟炸機在韓半島周圍公開展開，是繼2017年12月參加“警戒王牌”韓美聯合空中演習後時隔2年零4個月。在金正恩“隱而不出”等敏感時期，美國把朝鮮最害怕的戰略資產投入到韓半島附近，其背景和今後朝鮮的反應備受關註。 據軍用飛機追蹤網站“飛行器追蹤”報道，當天上午，美國南達科他州埃爾茲沃斯空軍基地的壹架B-1B轟炸機經北冰洋和白令海飛抵日本青森縣三澤基地附近上空。B-1B在這壹帶與駐日美軍的F-16戰鬥機、日本航空自衛隊的F-2戰鬥機等壹起進行了聯合飛行訓練。 據稱，此後B-1B沿著日本列島南下到沖繩附近，然後北上回到美國本土基地。往返共進行了2萬公裏以上的遠程展開訓練。 美國太平洋空軍司令部當天在網站上公開了相關照片，並表示：“實現了展示（美日兩國）‘鐵甲（ironclad）同盟’的‘動態戰鬥力部署（dynamic force employment）’”，“此次訓練的目的是加強美日應對能力和提高地形熟悉狀況。”這暗示著美日聯合訓練針對的是包括朝鮮挑釁等韓半島在內的地區內危機狀況。 美國轟炸機在韓半島周邊地區展開，是自去年10月兩架B-52轟炸機經由大韓海峽後在東部海域上展開之後的第壹次。當時有分析稱，美國此舉是為了在無核化談判時限到來之前向朝鮮發出不要挑釁的警告，同時阻止俄羅斯軍用飛機再次進入韓國防空識別區。 此次B-1B轟炸機在韓半島周邊的展開，也很有可能是為了牽制朝鮮的武力示威。到最近為止，朝鮮接連發射了用於打擊韓國的新型武器和巡航導彈等，加劇了韓半島的緊張氣氛，美國因此向朝鮮發出了應該克制再次挑釁的信息。韓國軍方消息人士解釋說：“可能是為了事先遏制朝鮮為了平息金正恩委員長健康出現問題的傳聞再次進行武力示威。” 在金正恩沒有參加的金日成生日（15日）前後，美國主力偵察機接連投入到韓半島，在密切監視朝鮮的同時，警告朝鮮美國核心戰略資產隨時都有可能投入到韓半島。另壹名軍方消息人士表示：“如果金正恩委員長的健康沒有大問題，不久的將來他可能會參加參觀導彈發射現場等展示健在的‘軍事活動’”，“也有可能是美國考慮到這種情況而做出的軍事部署。” 與此同時，也有分析稱，美國此舉是為了顯示，在不久前將部署在關島安德森基地的5架B-52轟炸機全部撤回本土、停止在本地區靠前部署轟炸機後，美國的對朝鮮延伸威懾（extended deterrence）態勢也不會出現任何問題。

한국어