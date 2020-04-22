波蘭作曲家的《青鳥啊》 . April. 22, 2020 07:33. . 《鳥呀，鳥呀，青鳥啊》是壹首不知道背景、聽著也讓人悲傷的民謠。三音階的簡單旋律具有直抵人心的魔力。當得知這首民謠與被日軍傀儡官軍斬首的東學領袖“綠豆將軍”全琫準有關時，令人倍感悲痛。說到底，這首民謠是壹首為那些在抵抗不義和外來勢力的過程中犧牲的人們哀悼的歌曲。 某外國作曲家以這首民謠為基礎，創作了另壹首哀悼音樂，如果按西洋音樂類型來分，屬於安魂曲。上個月去世的波蘭作曲家克裏斯托弗·潘德列茨基的第五交響曲，就是那首曲子。他將韓國政府委托制作的歌曲命名為《韓國》，明確表示這首歌曲與韓國有關。即使他沒有這麽做，只要仔細聽這首交響曲中處處安排的的《鳥呀，鳥啊，青鳥啊》的旋律，就不難發現他是以韓國民謠為原型的。 這首曲子的最後部分尤其如此。歌曲結束前30秒左右響起的《鳥呀，鳥啊，青鳥啊》的旋律，是作為韓國人絕對不會錯過的部分。值得關註的是，潘德列茨基將韓國民謠中流露出的悲傷感情升華為莊嚴的音樂。悲傷中夾雜著安息、平安和安慰的肢體語言。這是將韓國民謠的三音階旋律與西歐的音樂形式融合的結果。反正安魂曲是哀悼犧牲者，祈願他們安息的低沈的音樂。 根據不同的看法，也許有人會反問，波蘭作曲家對韓國人的痛苦知道多少、怎能為我們寫安魂曲，但人類的痛苦是超越人種、國家、語言的，因此並不壹定如此。加上潘德列茨基的祖國波蘭夾在俄羅斯和歐洲的中間地帶，是遭受無數痛苦的國家。從這壹點看，波蘭曾是歐洲的韓國。這就是他以略為不同的方式安慰我們的《韓國交響曲》聽起來更加動人的原因。 文學評論家·全北大學教授

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