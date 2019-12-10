朝鮮王朝的難民. December. 10, 2019 07:22. . 戰爭產生難民，難民政策考驗著人的良心。我國歷史上也有過類似的事例。建立後金的努爾哈赤占領遼東後，部分軍人和部分進入了朝鮮。明朝將軍毛文龍占領了加島及周邊島嶼，並向朝鮮求援。起初，朝鮮對明朝軍隊有所虧欠，同時也期待毛文龍的明軍能對後金起到牽制作用。 但情況卻漸漸惡化。毛文龍揚言要接收20萬至30萬遼東難民，重建軍隊，打擊後金。與此同時，向朝鮮要求的物品數量也在逐漸增加。島上擁擠不堪後，他就把難民派到陸地上居住。他隨意向地方官索取物品，壹旦不滿足就掠奪民宅，甚至攻擊地方。不知道其損失有多大，甚至有人說，朝鮮之所以沒有做好應對“丁卯胡亂”的準備，是因為毛文龍。後來，他又殺死朝鮮人，卻欺騙明朝政府說是殺死了後金軍。還有傳聞說，他企圖借機征服朝鮮。 雖然難民可憐，但毛文龍和暴力難民卻淪為朝鮮的壹大難題。解決這壹痛苦的是明朝名將袁崇煥。袁崇煥曾設想將遼東-加島-朝鮮連接起來對抗後金，想殺死毛文龍，吞並他的軍隊。事情並不順利，後來袁崇煥也被處死，毛文龍的余黨就投降了後金。他們在“丙子胡亂”時對破壞南漢山城起了決定性的作用。 雖然這種假設在當時的外交狀況和國內情況幾乎不可能，但如果朝鮮積極推行難民收容政策，並吸收了這壹部隊，情況會如何呢？他們可能在丙子胡亂中站在我們這邊建功，也有可能造成新的損失，最終釀成悲劇性的矛盾或選擇。世事艱難是因為沒有只得到好結果的政策。古往今來，似乎沒有解決矛盾和兩難的解決方法。

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