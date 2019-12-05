法院“對高通處以1萬億韓元罰款合法”，公平交易委員會勝訴. December. 05, 2019 07:36. by 金埈馹 jikim@donga.com. 法院判決，對世界級手機用半導體企業高通征收的超過1萬億韓元的歷史最高罰款是合法的。 首爾高等法院行政7部(部長審判員盧泰嶽)4日在高通公司(Qualcomm Incorporated)等以公平交易委員會(以下：公平委)為對象提起的糾正命令等取消訴訟中稱“繳納罰款的命令是合法的，維持原判”，判決原告部分敗訴。 2016年12月，公平委對利用移動通信標準必要專利(SEP)權在相關市場濫用市場支配地位的高通公司下達了糾正命令，並處以1.0311萬億韓元的罰款。在高通公司對此表示反對並提出的行政訴訟中，法院站在了公平委的一邊。 公平委在此前的制裁中，認為擁有通信芯片組(具有信息加工和復原功能的零部件)原始技術的高通公司拒絕或限制向必須具備相關技術的通信芯片組制造商提供專利使用權(專利許可)，濫用其市場支配地位。 此外，法院判決，高通公司對想要購買芯片組的手機制造商采取了“特許權甲方”的做法，包括讓他們購買不必要的專利使用權。在此次判決中，審判庭認為公平委的制裁是合法的。

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