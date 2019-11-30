韓日應通過“文喜相解決方案”尋找改善關系的線頭. November. 30, 2019 07:42. . 日帝統治時期強制征用的賠償問題成為韓國和日本建交後最壞的原因，能否以“文喜相解決方案”實現新的突破備受關註。因為對於用兩國企業和國民的自願捐款建立基金會、向受害者支付損失賠償費的這壹構想，兩國都做出了肯定的反應。 文喜相4日在日本東京提出的“1+1+α”構想是建立“記憶·和解·未來”財團（基金會），用韓日企業和國民的自願捐款，事實上免除日本企業民事賠償責任的方案。該基金會是2014年“日帝強制動員受害者支援財團”的升級版，如果該構想得以實現，那麽原本成為矛盾核心的“強制執行判決”將由基金支付代替。基金共3000億韓元，計劃給1500多名每人2億韓元。 據悉，文喜相決定與10名朝野議員於下月中旬以特別法的形式共同提出法案。日本政府也派遣日韓議員聯盟所屬的某議員作為密使，向文喜相議長表達了積極推進這壹解決方案的意向，表現出了比任何時候都要強烈的磋商欲望。雖然時間緊迫，但如果抓緊時間，也有可能在下個月的韓日首腦會談上取得成果。 不過，國內部分受害者的抗議等需要兩國共同解決的問題也不少。部分受害者批評文相喜議長的方案是“用企業和市民的錢給日本提供免罪符”“這是清算加害歷史、清算受害者的想法”。在日本，對磋商持肯定態度的外務省和對出口限制態度強硬的經濟產業省之間也存在不同意見。韓國政府說服受害者尋求理解的努力比什麽都重要。日本也應該在解除出口限制和征用解決方法上表現出更加積極的姿態。 去年10月大法院的強制征用賠償判決引發的韓日矛盾，到今年7月日本的出口限制措施，擴大到了經濟領域，8月以韓國向日本通知終止《韓日軍事情報保護協定》，擴大到了安保領域。如果征用賠償問題得不到解決，韓日關系將寸步難行。很多人指出，由於韓日矛盾，兩國都遭受了嚴重的經濟損失，而且兩國作為安保友好國家的關系也受到了很大影響，不能再袖手旁觀了。僵持不下的韓日矛盾在“有條件地終止軍情協定”後喘了壹口氣，現在應以艱難制定的“文喜相解決方法”抓住轉變局面的機會。即使不是完美的解決方法，只要是可以成為線索，就應該放在桌子上反復進行對話。

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