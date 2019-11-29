前美國太平洋艦隊司令：“韓美日三角同盟就像脫軌的列車”. November. 29, 2019 07:24. by 鄭美京 mickey@donga.com. “看起來就像是壹個慢慢脫軌的列車事故現場。” 對於因美國過分要求提高防衛費分攤額及日本對韓國的貿易報復等，韓美日三角同盟正在動搖的情況，前美國太平洋艦隊司令丹尼斯·布萊爾（照片）這樣描述道。 布萊爾27日（當地時間）在美國國會專門媒體《國會山》上發表的《美韓日需要政治力量的時間》壹文中表示：“過去韓國、美國和日本曾經共有的價值和利益正在消失得無影無蹤。”文章諷刺地表示：“三國領導人都只關心推進國內政治議題，差不多要弱化這壹同盟。” 他還說：“對於當前所處的混亂局面，美國、韓國、日本都承擔責任。”他強調了三國的連帶責任論。布萊爾曾任美國國家情報局局長，現任佐佐川和平基金會高級研究員。佐佐川基金會是以日本資金運營的美國最大的公益財團。 他最先提到了韓國的事例。對於文在寅總統，他表示：“幾位前任幾乎快要解決的歷史問題，他與日本展開了鬥爭，並選擇了突出戰略重要性為零的小島的領土問題。”但是，也有人指出，布萊爾的這種指責從東亞安保戰略的角度出發，表現出了低估韓日歷史矛盾的美國狹隘的看法，因此存在很多爭議。 對於日本首相安倍晉三，他指出：“比起過去作為殖民統治國家的謙虛和寬容，他沒有以想象力引導解決對策，而是更傾向於以自我辯解和形式主義的方式處理歷史問題。”對於美國總統特朗普，他批評稱：“削弱加強同盟遏制力的軍事演習，削弱美國的安全保障”，“對於美軍駐紮在韓日兩國，美國基於自身利益而駐紮美軍，他擡高要價要求支付300%以上的駐軍費用。” 布萊爾是在指責，這三國不知從何時起，就肆無忌憚地追求只會讓敵人受益的破壞性政策。他評價稱：“從短期來看，采取懸崖戰術的朝鮮，長期追求霸權的中國的崛起，以及俄羅斯獨裁政府等，都是威脅三國同盟的敵人。”

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