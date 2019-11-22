比根：“韓國是重要同盟，但不能免費搭車”. November. 22, 2019 07:44. by 常駐華盛頓記者 李正恩 lightee@donga.com. 美國國務院副國務卿被提名人史蒂芬·比根20日（當地時間）就韓美防衛費分攤額磋商表示：“韓國是我們最重要的同盟夥伴之壹”，“這並不意味著誰就可以免費搭車。” 擔任國務院對朝政策特別代表的比根當天在參議院外交委員會舉行的人事聽證會上做出了上述表示。有評價稱，就連對韓國了解頗深的他，也加入了特朗普政府向韓國施壓要求增加分攤額的行列。但是，對於是否認為應該繼續駐紮駐韓美軍的提問，他回答稱：“是的。” 比根還把朝鮮外務省第壹副相崔善姬指為需要與自己談判的人，並公開提議對方參加無核化談判。他表示：“晉升為副國務卿不會降低對朝鮮的集中度，反而會提高對朝鮮的優先順序。”分析認為，比根指認崔善姬的目的在於，讓朝鮮也提升談判代表的地位，進行無核化談判。到目前為止，比根的朝鮮對等方，繼國務委員會對美特別代表金赫哲之後，目前是朝鮮外務省巡回大使金明吉，級別低於崔善姬第壹副相。據悉，美方談判小組對2月河內美朝首腦會談之前舉行的工作磋商和上個月在瑞典斯德哥爾摩舉行的工作磋商中，朝鮮磋商代表沒有掌握任何實權、只單方面傳達上級信息的做法感到失望。 他還警告說，要求美方采取“新解決方法”的朝鮮可能會回到過去的挑釁模式，“這將是壹個巨大的失誤”。

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