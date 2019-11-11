三星Galaxy Fold在中國上市僅2秒就“網上售罄”. November. 11, 2019 07:34. by 金玹秀 kimhs@donga.com. 三星電子的首款折疊屏智能手機“Galaxy Fold”在迎來中國最大的購物季節—光棍節之際，於11日展開追加銷售。中國國內智能手機市場占有率降至0%左右，陷入苦戰的三星電子能否憑借Galaxy Fold獲得人氣，備受關註。 10日，據國外媒體及京東網站等報道，三星電子Galaxy Fold自8日在中國開始銷售以來，創造了各種紀錄。京東網表示，Galaxy Fold 8日在本公司網上賣場開售，僅兩秒鐘就銷售一空。三星電子網上商店也宣布，Galaxy Fold在5分鐘內銷售一空。三星電子上月開業的上海南京東路旗艦店也上演了顧客排隊領取Galaxy Fold的場面。 11日Galaxy Fold的第二次銷售量預計會比第一次銷售(2萬臺)還要多。因為隨著光棍節成為代表中國的購物季節，消費也蜂擁而至。在中國上市的Galaxy Fold是第4代(4G)LTE型號，出廠價為1.5999萬元人民幣(約265萬韓元)。與支持第5代(5G)移動通信的國內型號出廠價(239.8萬韓元)相比，這一價格多少有些貴。電子業界的反應是，成功吸引了喜歡最尖端革新產品的中國千禧一代的關註。此前，三星電子在中國高端市場不敵蘋果，在中價市場不敵華為，市場占有率僅為0.7%左右。但三星電子計劃將Galaxy Fold和5G智能手機等領先於蘋果和華為的產品定位為抓住中國千禧一代的“革新品牌”。

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