美國防長14日訪韓，就《韓日軍事情報保護協定》施壓. November. 09, 2019 08:05. by 常駐華盛頓記者 李正恩、申娜莉記者 lightee@donga.com,journari@donga.com. 美國國防部長馬克·埃斯珀（55歲，照片）將於下周訪韓。分析認為，他此行的目的是想敦促韓國撤回23日0點終止《韓日軍事情報保護協定》的決定。 美國國防部7日（當地時間）表示：“埃斯珀部長將於13日啟程前往韓國、泰國、菲律賓和越南進行訪問。此行將討論自由開放的印度太平洋、南中國海的軍事化、中國掠奪性經濟活動等相關對策。”埃斯珀將於14日下午抵達韓國，並於15日出席第51屆韓美年度安保磋商會議。美國國防部發言人喬納森·霍夫曼當天說，“相信部長訪韓期間將討論《韓日軍事情報保護協定》問題”。 相反，韓國國防部8日在報道資料中表示，韓美年度安保磋商會議將討論韓半島安保局勢評價及政策合作、戰時作戰權移交、未來安保合作、駐韓美軍基地遷移及返還等問題，但沒有提及《韓日軍事情報保護協定》。這表明兩國圍繞《韓日軍事情報保護協定》的溫差相當大。壹些人認為，青瓦臺仍在強調“如果日本不撤回對半導體出口的限制，就不會恢復《韓日軍事情報保護協定》”的原則，國防部可能會對把這壹協定列入正式議題感到負擔。 埃斯珀7月底就任，8月首次訪韓時同時訪問了日本。有分析認為，此次巡訪對象中沒有包括日本，將只是向韓國施壓，要求撤回廢除《韓日軍事情報保護協定》的決定。與最近訪韓的美國國務院負責東亞太事務的助理國務卿戴維·斯迪威、美國防衛費分擔額談判代表詹姆斯·德哈特、國務院負責經濟事務副國務卿基思·克拉奇等壹樣，埃斯珀也很有可能要求韓國積極參與美國的“印度太平洋戰略”，並大幅提高防衛費分擔額。

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