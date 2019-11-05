國內研究團隊開發出能區分綠頭鴨-斑嘴鴨的“基因身份證”. November. 05, 2019 07:33. by 史智媛記者 4g1@donga.com. 韓國研究團隊在世界上首次開發出了能區分出普通基因(DNA)檢查很難辨別的綠頭鴨和斑嘴鴨的所謂“基因身份證(Gene Identification Card)”。預計，此次研究在區分檢測出禽流感(鳥類influenza)病毒的物種時，將得到有效使用。 4日，據環境部透露，國立生物資源館研究組最近開發出了可以區分綠頭鴨和斑嘴鴨的單一基因身份證(DNA標誌)。DNA標誌是能夠區分生物種類和原產地等的基因標簽(也稱序列標簽)。 此前，作為能夠區分物種的一般識別基因，很難區分綠頭鴨和斑嘴鴨。因為，雁形目鴨科兩個物種是在距今約260萬年前開始的被叫做“新生代第四紀洪積世”的相同時期分化的，被認為線粒體DNA序列非常相似。因此，不僅是DNA序列，識別動物物種時使用的線粒體基因也幾乎沒有差異。 研究人員對兩種鳥類基因進行了比較分析，確定了兩種不同基因。以16只斑嘴鴨和30只綠頭鴨和為對象進行實驗的結果顯示，發現了可以明確區分兩個物種的線索。那就是由49個堿基對組成的特定序列，綠頭鴨有，而斑嘴鴨沒有。 此次研究將用於區分檢測出AI病毒的鴨子類種類。在調查AI時，采集鳥類的糞便，不僅分析病毒，還分析基因，查明糞便是屬於哪個物種的。綠頭鴨和斑嘴鴨都是AI發生時屬於主要調查對象的鳥類。另外，國立生物資源館認為，由於很難直接捕獲個體，因此利用羽毛或糞便等痕跡樣本研究鳥類生態及基因特性時，此次研究也會被利用。 國立生物資源館館長裴延在(音)表示：“此次開發的基因身份證具有能通過一次簡單的實驗識別物種的意義。今後將持續研究以DNA信息為基礎的生物物種識別相關技術。”

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