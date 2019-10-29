孙兴慜因球门柱的不幸而哭泣. October. 29, 2019 09:15. by 李沅柱 takeoff@donga.com. 孫興慜(27歲•托特納姆熱刺•照片)因球門柱的不幸而哭泣。 28日，在英國英格蘭利物浦安菲爾德舉行了英格蘭足球超級聯賽(EPL)第10輪利物浦客場比賽。賽前已追平韓國國家足球隊前主教練車範根(66歲)創下的韓國人歐洲賽場最多進球記錄(121球)的孫興慜為了創造新的歷史，積極展開了進攻，但決定性的射門兩次都擊中門柱，運氣不佳。 熱刺隊開局不錯。比賽剛開始不久，孫興慜就與熱刺隊的突前前鋒哈裏•凱恩(26歲)向對方球門發起猛烈攻擊，在電子屏幕顯示器指向第1分鐘之前，孫興慜在禁區左側邊角附近晃過對方防守隊員，隨後他的內切打門打在對方防守隊員頭上折射擊中門柱彈回，凱恩門前機警地頭球補射入王，但是對於孫興慜來說，這是非常遺憾的場面。孫興慜在1比0領先的下半場第3分鐘的射門再次擊中對方球門橫梁。門將加紮尼加一記長傳找到快速插上的孫興慜。孫興慜抗住對方兩名後衛，之後他晃過利物浦門將阿利松•貝克後一記左腳大力射門，但這次皮球擊中橫梁彈出。 屢次錯失進球良機的托特納姆熱刺隊在下半場第7分鐘被利物浦的中場球員喬丹•亨德森扳平比分，之後又在下半場第30分鐘被薩迪奧•馬內制造點球，穆罕默德•薩拉赫主罰點球命中，被對手將比分反超為2比1。托特納姆熱刺隊只能滿足於門將加紮尼加利用超級撲救力保大門不失，在對方多達13次有效射門的情況下撲出了11次射門，避免了大量失球。孫興慜在比賽結束後接受采訪時表示，“向遠道而來的球迷表示歉意。因為下一場比賽非常重要，我會暫時把失望放在一旁向前看。” 托特納姆熱刺隊最近3場比賽無勝績(1平2負)，目前積12分，僅列聯賽積分榜第11位。利物浦在開賽後進行的10場比賽中保持不敗(9勝1平•積28分)，將自己與第二名曼城(積22分)的差距拉大到6分，單獨領先。

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