朝向歧視與不合理現象的德國女性的吶喊. August. 21, 2019 09:40. by 李?? baltika7@donga.com. 第二次世界大戰和納粹的狂風。如果用女性的眼光看待這個大混亂期，會是什麽樣子呢？韓國影像資料院從20日開始到下個月1日，與駐韓德國文化院共同準備了《個人的東西就是政治的東西：德國女性電影導演展》。屆時將放映在第69屆柏林國際電影節回顧展《自我決定性—女導演的視角》中展示的11部電影和東德出身的導演赫爾克•米歇爾維茨的《冬季的告別》等共12部影片。 屆時將介紹夢幻般演繹的散文電影(essay film)、以女性視角講述的自己的故事，以及通過對不同年齡和背景女性的采訪，講述面對黑暗德國歷史的紀錄片等各種主題和風格的作品。 在東德制作的紀錄片《冬季的告別》和電視劇《自行車》展現了在提倡平等的社會主義體制下也受到歧視的女勞動者形象。申請移居西德並被判處12個月有期徒刑的東德出身的吉比勒•辛內曼導演的《被鎖的時間》是一部通過采訪獄警、法官、律師等多名人物回顧自己過去痛苦的作品。 女性電影人對不合理社會的批評在西德也十分相似。講述在家務、育兒、經歷之間走鋼絲的女性電影人的電影《所有方面都縮小的人格-Redupers》等，以女性的視角，對柏林墻倒塌後發生改變的德國社會問題進行提問，尋找解決之策。 為幫助觀眾更好地理解影片，準備了選定這些影片的德意誌映畫資料室院長萊納•洛特的演講和《被鎖定的時間》的導演辛內曼與觀眾的對話。23日、24日將分別放映《德國姐妹》和《被鎖的時間》，隨後將進行演講和與觀眾的對話。

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