利物浦點球大戰力克切爾西，奪歐洲超級杯冠軍. August. 16, 2019 07:41. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 15日，在土耳其伊斯坦布爾貝西克塔什公園球場舉行了利物浦和切爾西(以上英格蘭)的2019歐洲足球聯盟(UEFA)超級杯決賽。 常規時間90分鐘結束兩隊戰成1比1平，加時賽上半場第5分鐘，薩迪奧•馬內的進球幫助利物浦2比1領先，似乎占據著有利地位。但利物浦的領先優勢並沒有持續多久。加時賽上半場第11分鐘。突襲到門前的切爾西隊的前鋒塔米•亞伯拉罕被利物浦門將阿德裏安絆倒，切爾西獲得點球。若日尼奧成功罰進點球，使切爾西球迷歡呼雀躍，而因自己的失誤讓對方扳平比分的阿德裏安則低下了頭。 不過，阿德裏安通過點球大戰成為了“英雄”。加時賽結束雙方戰成2比2平，兩隊只能通過點球大戰來決一勝負，在點球大戰中，他用感覺擋住了切爾西第五名罰球隊員亞伯拉罕的射門，幫助球隊以5比4獲勝。這是利物浦時隔14年之後再次贏得歐洲超級杯，這也是隊史第4座超級杯獎杯，這場比賽在上賽季的UEFA冠軍聯賽冠軍(利物浦)與UEFA歐羅巴聯賽冠軍(切爾西)之間展開。 在“地獄與天堂”之間徘徊的阿德裏安並不是利物浦的主力門將。 上賽季之前，他一直在英超西漢姆聯隊效力，是利物浦在這場比賽9天前作為主力門將阿利松的替補引進的。由於阿利松因傷缺席比賽，阿德裏安替補出場，成為點球大戰獲勝的功臣。賽後阿德裏安說：“我似乎收到了加盟利物浦的歡迎禮物。能夠為利物浦效力，我很幸福。”

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