豎立在首爾南山的日軍慰安婦受害者紀念碑銅像. August. 13, 2019 07:50. by 金夏景記者 whatsup@donga.com. 美國僑民們制作的日本軍慰安婦受害者追悼銅像將豎立在首爾南山。 首爾市12日表示，14日在中區會賢洞市教育廳教育研究情報院附近將舉行慰安婦受害者紀念碑銅像揭幕儀式。8月14日是國家紀念日‘日本軍慰安婦受害者紀念日’，屆時將公布慰安婦受害者已故金學順老奶奶1991年8月14日首次公開的受害事實。 銅像由金學順老人在旁邊看著意味著韓國、中國、菲律賓失敗者的3名少女堂堂正正地正面凝視並握手的場面組成。只是少女像旁邊的一個位置空著。首爾市相關人士表示：“為了按照眼睛的高度更近距離地感受慰安婦問題，沒有制作銅像的基臺。” 教育研究情報院一帶在朝鮮時代有國師堂，但在日本帝國主義強占時期被強行拆除，建立了日帝的國家宗教設施“神宮”。首爾市解釋說，為了能讓市民們更近距離地接觸和了解慰安婦受害問題，將歷史場所同時也是日常生活空間的舊朝鮮神宮地基一帶選定為銅像設立場所。 銅像由美國雕塑家史蒂芬•懷特制作，非營利組織“金振德•鄭京植財團”參與其中，募集舊金山僑民的捐款。史蒂芬-懷特是制作2017年在美國大城市中在舊金山首次設立的慰安婦紀念碑的作家。銅像從去年夏天到今年6月制作了1年以上，上月中旬經釜山港進入首爾。 該銅像的正式名稱將於本月16日至11月30日期間通過市民公開征集選定。從市民團體“正義記憶連帶”網下載申請書後，用電子郵件提交就可以應征。銅像揭牌儀式將於12月舉行。

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