韓美日三國應加強安全合作，壓倒朝鮮挑釁和朝中俄合作. July. 30, 2019 07:33. . 韓美日三國的朝核問題代表團團長將參加從明天開始在泰國曼谷舉行的東盟地區論壇。以東盟地區論壇為契機，正在就舉行韓日及韓美日三國的外長會談進行協調，這種情況下，韓美日三國朝核問題談判實務負責人之間的三角磋商很有可能達成。雖然因韓日矛盾韓美日合作出現了嚴重的裂痕，但可以解釋為，面對面臨的東北亞安全威脅，應該加強三角安保合作體系，這種最小限度的共識起到了作用。 雖然韓日兩國因歷史問題產生了矛盾，但韓美日三國以自由民主和市場經濟的共同價值為基礎，針對中國和俄羅斯的勢力膨脹，建立了安全合作機制。但是最近爆發的韓日矛盾暴露出了三角合作體制的裂痕，朝鮮、中國、俄羅斯趁此機會加強了安保合作。最近朝鮮的導彈挑釁，中俄出動侵犯東海和獨島領空，啟示著韓美日安保合作的重要性。 朝鮮壹邊與美國進行對話，壹邊赤裸裸地將韓國排除在外，巧妙地策劃著韓美同盟的分離。發射射程覆蓋韓國全境的彈道導彈時，國務委員會委員長金正恩出面威脅說，“這是對韓國的警告”，進而美國總統特朗普表示“不是針對我們”，表現出不顧韓國安全的態度。這也顯示出，朝鮮企圖離間韓美看待威脅的看法的招數正在奏效。 朝鮮在2•28朝美河內談判破裂後，朝美談判的首要任務從解除對朝制裁轉變為保障體制安全。中俄對此積極支持，試圖改變東北亞安全框架。作為工作磋商的前提條件，朝鮮提出韓美停止聯合軍演和韓國停止引進尖端武器，這不僅符合朝鮮的利益，也符合中俄的戰略利益。正因如此，很難把在朝鮮的導彈挑釁之前，中俄在東海上進行聯合飛行訓練視為單純的偶然事件。 在這種情況下，韓國政府想要盡量低調處理所有問題。同時還擔心這興許會給朝核協商帶來負面影響，壹副戰戰兢兢的樣子。這樣下去，韓國只會被看作是毫無存在感的透明國家。在冷酷的國際政治中，往返於對峙戰線之間的外交只能成為邊緣的周邊國家。在解決朝核問題、韓半島和平，乃至東北亞新秩序的構建上，韓國的作用只有在韓美同盟乃至韓美日互助的基礎上，才有可能堅定地站穩腳跟。這也是管控韓日矛盾、避免使之演變為攸關共同生死存亡的安保問題的原因所在。

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