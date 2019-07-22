溫溫吞吞的特朗普，青瓦臺苦思派兵方案. July. 22, 2019 07:37. by 韓相俊記者、常駐華盛頓記者 李正恩 alwaysj@donga.com,lightee@donga.com. 雖然美國總統特朗普首次表示，可以就韓日矛盾站出來，但又提出前提條件是“如果（韓日）兩國提出請求”。也就是說，他不會明確地支持韓日任何壹方的主張。韓國執政圈中有人主張，是不是需要在更遲之前拿出說服特朗普總統的新籌碼。 特朗普19日（當地時間）在白宮會見記者時表示：“韓日矛盾確實在持續，韓國總統問我是否可以介入（get involved）。”“如果兩國有請求，我會提供幫助”，“雖然我希望他們（自己）能夠解決，但如果他們願意，我願意提供幫助。”他還說：“兩國領導人我都非常喜歡。大家知道我喜歡文在寅總統，對日本首相安倍晉三有什麼感受嗎？他是個特別的人。” 青瓦臺發言人高旼廷就特朗普的發言表示：“在（上個月30日的）韓美首腦會談上，文在寅總統曾要求特朗普總統關註最近韓日之間的矛盾。”在特朗普總統表示實際上只有安倍首相也贊成他才能介入韓日矛盾後，青瓦臺隨即調整立場稱，文在寅總統請求特朗普關註而不是介入。特朗普沒有特別提及青瓦臺接連提出的重新討論和廢除《韓日軍事情報保護協定》。 對此，執政圈壹些人士指出：“在韓日矛盾局面下，應該要讓美國和我們站在壹起。”這種聲音正在逐漸變大。向霍爾木茲海峽派兵就是典型的例子。正在加強對伊朗施壓的美國正在霍爾木茲海峽努力組建國際聯軍。美國白宮國家安全事務助理約翰·博爾頓將經由日本，23日抵韓訪問，接連會見韓國國家安保室長鄭義溶、國防部長官鄭景鬥等，預計他將要求韓日兩國向霍爾木茲海峽派兵。 青瓦臺雖然對派兵持慎重態度，但也感覺到了“反正要派兵，就不要被推著走，還不如先發制人”的聲音。壹位外交消息人士表示：“白宮甚至舉行了霍爾木茲海峽國際聯軍構想說明會，接下來就要進入要求派兵的程序了”，“如果韓國政府是在聯軍形成即將結束的階段參與，派兵作為磋商籌碼沒有多大效用價值。”日本即使派遣自衛隊，行使武力的法律依據也不明確，而且伊朗是其主要原油進口來源國，因此就派兵問題苦惱不已。安倍首相的親信，自民黨代理幹事長萩生田光壹15日就向霍爾木茲海峽派遣自衛隊壹事表示：“根據現行憲法和法律，不是立即派遣自衛隊的環境。”

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