電影《阿拉丁》票房勢頭高歌猛進. July. 09, 2019 07:35. by 李?? baltika7@donga.com. “耀眼的、閃亮的、輝煌的(Shining、 Shimmering、Splendid)!” 電影《阿拉丁》的主演梅納•馬蘇德在今年5月電影上映之際召開的記者見面會上,對“請用三個詞來形容《阿拉丁》”的提問做出了上述回答。正如他原封不動地按照電影主題曲《新的世界A whole new world》的歌詞所表達的那樣,影片推翻了人們之前做出的該作品只是平庸之作的預想,正在書寫“輝煌”的票房紀錄。 《阿拉丁》於5月23日上映,截至本月7日為止,累計觀影人數已超過922萬人次。作為上映7周以來票房的領頭羊,電影界正關註在迪斯尼的新寫詩電影《獅子王》上映前,該影片的觀眾人數能否突破1000萬名。以20、30多歲的觀眾為中心,以2D和4DX等多種版本多次觀看的“N次觀影”接連不斷,再加上珍藏著1992年上映的原作動畫片回憶的40多歲觀眾也加入了該行列。該片的觀眾再次觀影率為8.1%(以7日為準),與《復仇者聯盟:終局之戰》、《冰雪奇緣》等熱門影片相似。該片在全球的票房收入也突破9億美元,長期保持高票房。 難能可貴的是這一成績是在奪得戛納國際電影節金棕櫚獎的影片《寄生蟲》和《復仇者聯盟:終局之戰》、《X戰警:黑鳳凰》、《蜘蛛俠:英雄遠征》等肩負世界命運的超級英雄的夾擊下所取得的。電影評論家姜有貞(音)評價稱:“迪斯尼特有的能夠滿足所有年齡段的音樂和亞拉丁和茉莉公主的成長劇情讓觀眾產生很大的共鳴,故事將所有性別和年齡層很好地融合在一起。” 這個很普通的故事,因為升級角色的演員們的出色演技而坐上了魔毯。威爾•史密斯飾演的“神燈精靈”在預告片公開後,雖然受到了與精靈的形象不是很搭的批評,但電影一揭開面紗,觀眾就紛紛留言表示“威爾-史密斯實際上是為了自由而做人的精靈”。出生在埃及開羅,在加拿大長大的馬蘇德在一次采訪中表示:“小時候看過的‘阿拉丁’是迪斯尼電影中唯一一個與(中東裔)我相似的角色”,表達了他對這個積極表現中東裔的角色的熱愛。最重要的是,完整地描寫《新的世界》和《Prince Ali》、《Arabian nights》等電影場面的音樂的加入更提高了票房成績。通過茉莉公主的Solo曲《Speechless》,也反映了進取變化的女性角色。 一邊享受主題曲,一邊在劇場享受坐飛毯的感覺的口碑上升,配合著視頻移動的觀眾席上享受電影的4DX版本的觀眾達到74.5萬人,這一數據超越《冰雪奇緣》(48萬人),創造了國內4DX觀眾最多觀影人次記錄。配音版也是由音樂劇演員鄭成華、申載範、閔京娥出演,吸引了110萬名觀眾。電影OST通過YouTube翻拍成《國樂版本》、《合唱版本》等。CGV宣傳組長黃載賢(音)表示:“電影《波西米亞狂想曲》方面,能夠享受電影中呈現的‘Live Aid拯救生命’演唱會的三面屏幕的屏幕X版本獲得了很高的人氣。而《阿拉丁》則憑著能夠感受到魔毯的移動的4D版本創造了票房紀錄。內容影響力加上電影技術使得影片亮點紛呈,觀眾絡繹不絕。”

