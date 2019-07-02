菲利浦斯的改革. July. 02, 2019 07:31. . 馬其頓國王菲利浦斯二世是家中最小的兒子。父親的王位本應由哥哥繼承，老幺在少年時期被希臘城市特貝綁架為人質。當時，特貝擊敗斯巴達成為希臘的霸主。菲利浦斯在20歲的時候因哥哥戰亡而即位成為國王。成為國王後，他將著手馬其頓軍隊的改革。未來壹代號令世人的無敵軍隊在他的手中得到了操練。 馬其頓軍隊舉起的長矛幾乎是希臘軍隊普通步兵的兩倍。長矛只能用雙手把持。這樣壹來，就沒有手拿盾了，於是把盾做小了掛在胳膊上。長矛威力巨大，但又重又難操作，只能選拔精兵中的精兵接受壹年以上的高強度訓練。菲利浦斯在培養“長矛兵”的同時，似乎也認識到了強軍應該是什麽樣的兵，精銳兵應該是什麽樣的兵。他占領了馬其頓的山區，把牧羊人招募成了士兵。他們戰勝了嚴寒和酷暑，挺過了粗獷危險的宿營點和艱苦的行軍。換句話說，他們是有著強烈成就欲的士兵。 憑借這支軍隊，菲利浦斯制伏了特貝，成為整個希臘的霸主。接著，他還準備遠征波斯，但因被暗殺而結束了生命。他的兒子亞歷山德羅斯繼承父親的軍隊，征服了波斯。 菲利浦斯的改革不是他獨自構思的。在特貝當人質期間，他學會了特貝合練的新戰術。其中有些是很久以前雅典、斯巴達的將軍們發明的。菲利浦斯註意到，希臘人不了解新軍隊的價值，或者缺乏積極培養他們的意誌。 雖然這是壹句老話，但任何天才性發明都不會像從天而降壹樣在空白狀態中誕生。在某種事物的誕生中，肯定有讓它們產生的之前的東西。天才或革新家不是從無到有的造物主，而是最先看到某種事物的洞察者。

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