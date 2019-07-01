韓國男女人口即將逆轉……9年後韓國女性人口將比男性多. July. 01, 2019 07:56. by 崔惠? herstory@donga.com. 預計在9年後的2028年，居住在韓國的女性人口將多於男性人口。分析認為，這是因為重男輕女思想的衰退，再加上隨著老齡化的持續，女性因壽命相對較長而留存於世更多。隨著女性人數的增加，預計女性經濟活動將更加活躍。 據韓國統計廳30日透露，根據《將來人口特別估算之市、道篇2017∼2047年》的結果，對出生、死亡等所有假想進行中間水平推測的中位推算結果，預計到2028年，女性人口將多於男性。據推算，2028年韓國女性人口將達到2597.3827萬人，自1960年起實行推算以來首次超過男性（2596.8119萬人）。這意味著與每100名女性相當的男性人口數的性別比例，2028年將首次低於100人（99.9人）。 據預計，女性人口多於男性的趨勢將持續壹段時間，性比也將持續下降。統計廳預測，到2047年為止，與每100名女性相當的男性人口將沒有壹次反彈，壹直降至98.3人。 統計廳解釋說：“今後女性人口增加的原因是，隨著重男輕女思想的模糊和老齡化，平均壽命較長的女性人口比重持續增加。” 在首爾等壹些大城市，女性人口目前已經超過男性。以今年7月1日為基準，女性人口多於男性的地方是分別是首爾、釜山、大邱、光州、全羅北道等五個地方。 此外，以居民登記人口為準，早在2015年6月女性人口就已超過男性。2015年6月，女性人口為2571.5796萬人，男性人口為2571.5304萬人，女性人口多492人。這壹差距在今年5月底擴大到了10.3679萬人。居民登記人口包括居住在海外的韓國國籍者，不包括停留在國內的外國人。與此相比，統計廳的將來人口估算標準有所不同，統計時將在韓國居住3個月以上的外國人包括在內。 統計廳每5年制定並公布未來人口推算。原計劃在2021年公布下壹個估算，但最近低出生率現象嚴重，所以今年發表了特別估算。據特別估算，明年全羅南道、江原道、全羅北道、釜山市、光州市等10個廣域市道的死亡者數將多於新生兒數，因此預計會出現自然人口減少現象。到2033年，除世宗以外的所有市道的人口都將減少。

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