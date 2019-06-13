甜言蜜語親筆信和浪漫和平論，不能“為了對話而對話”. June. 13, 2019 07:51. . 美國總統特朗普11日公開表示，收到了朝鮮國務委員會委員長金正恩的親筆信。特朗普說：“這是壹封非常個人、非常溫暖、非常精彩的親筆信”，“將會發生壹些非常積極的事情。”雖然有舉行第三次朝美首腦會談的可能性，但就時間問題，他只表示將在“以後的某個時間點”。美國國家安全事務助理約翰·博爾頓就第三次會談表示：“完全有可能。鑰匙在金（正恩）委員長手裏。” 以金正恩親筆信為契機，自2·28河內會談破裂後100多天實際上處於斷絕聯系狀態的朝美能否再次啟動對話令人期待。但是，即便由此打開閥門，能否舉行第三次首腦會談，乃至達成協議，還是未知數。從河內會談破裂中可以看出，兩國首腦再怎麽有“好的關系”，也不能以此來達成協議。因為圍繞無核化解決方法，雙方的立場差距絲毫沒有縮小。 特別是，朝鮮沒有回應美國提出的“壹攬子交易”要求，只是敦促美國改變態度。朝鮮通過上周發表的新加坡會談壹周年談話表示：“我們的忍耐力也有限。美國最好改變算法，盡快答應我們的要求。”會談壹周年的昨天，朝鮮還通過《勞動新聞》表示：“戰爭不是通過外交或乞討，只有通過強大的力量才能阻止。”雖然不知道這些威脅口氣的言辭是如何潤色在金正恩親筆信中的，但在這種情況下，即使開始實務磋商，也只會是為了爭取時間而繼續進行“為了對話的對話”。 朝鮮沒有派遣吊唁團參加前總統金大中的夫人李姬鎬女士的葬禮，只是通過板門店傳達了吊唁文和花圈。河內會談破裂後，朝鮮連韓朝關系都斷絕了，並威脅韓國“壹定要明確到底站在哪壹方”。金正恩拒絕南北對話的機會，卻向美國發送親筆信，他的態度沒有任何變化。 文在寅總統昨天在挪威奧斯陸大學發表演講時表示：“和平不是靠力量就能實現的。和平只有依靠理解才能實現”，並引用愛因斯坦語錄要求“相互理解和信任”。雖然這是至理真言，但在嚴峻的國際政治現實中，用這種浪漫的和平論如何解決朝鮮核問題，實在令人郁悶。朝美根據各自的算計準備另壹次“外交秀”，韓國政府難道還想當壹次伴娘？

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