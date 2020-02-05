光州出现的国内第16号“武汉肺炎”确诊患者感染途径不明. February. 05, 2020 07:52. by 朴星民 min@donga.com. 时隔两天之后，韩国国内又发现了新型冠状病毒感染肺炎(武汉肺炎)确诊患者。患者是一名住在光州的42岁女性。至此，韩国患者增至16人。第16号患者从上个月15日开始与丈夫一起进行了为期5天的泰国旅行。第一次出现症状是在上月25日，被隔离是在本月3日。 在国外还是在国内感染目前尚不确定。如果在泰国感染，这是通过中国以外的其他国家感染的第二例。第一例是在日本感染的第12号患者。如果不是泰国，而是在国内感染，则更危险。传播途径不确定的所谓“神秘感染”。路径不明感染无异于社区传播。之前，光州和全南还没有确诊患者。 据疾病管理本部4日透露，第16号患者目前正在光州全南大学医院接受隔离治疗。她在泰国旅行6天后出现症状，先后5次前往两家医院，3日被确诊。第16号患者过去因患肺癌而接受手术(切除部分肺)。患有基础疾病(现有的疾病)的患者患上新型冠状病毒尚属首次。包括第16号患者和旅行归来的丈夫在内的其他家人正在进行检查。家人中间暂时还没有出现症状。 对于感染途径不透明的第16号患者的出现，保健当局感到非常困惑。第16号患者从泰国旅行归来的上月19日，当地患者只有2人。很难将其视为中国以外的“第三国感染”。中央防疫对策本部长郑恩京表示：“(感染途径)有很多奇怪的地方。只是很难确定是泰国。” 此前，第12号患者(48岁•中国男性)与日本确诊患者接触并进入韩国后被确认感染。目前，日本和泰国都没有针对新科冠状病毒采取其他检疫措施。应对新型冠状病毒的战线必然会扩大。但是以中国入境者为对象的检疫对策扩大到其他国家是很难实现的。因此，有人预测，新型冠状病毒疫情将长期持续下去。韩国政府决定，从7日开始将“接触者”的范围扩大到确诊患者出现症状的前一天。也就是说，承认了在没有症状的情况下传播病毒的“无症状传染”可能性。只是第2号患者(55岁•韩国男性)首次被确诊为痊愈，不久就会出院。其他患者情况也都良好。

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