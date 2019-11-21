国内32%的细颗粒物来自中国......中方首次正式承认. November. 21, 2019 07:31. by 姜恩智记者 kej09@donga.com. 据韩中日环境当局的首次研究结果显示，韩国细颗粒物(PM2.5，雾霾)的32%(年平均)来自中国。这是中国政府首次正式承认本国可吸入颗粒物(PM10，微尘)对韩国的影响。 11月20日上午，环境部所属的国立环境科学院在政府世宗大厦召开发布会，公开了包含上述内容的《东北亚远距离移动大气污染物国际共同研究》摘要报告书。韩中日三国环境当局的研究组以各国最新的细颗粒物排放量为基础，分析了相互产生的影响。研究对象是韩国3个城市(首尔、大田、釜山)，中国6个城市(北京、天津、上海、青岛、沈阳、大连)和日本3个城市(东京、大阪、福冈)。 由于中国当局的反对，此次研究结果没有包括发生高浓度微尘时来自中国的细颗粒物对韩国和日本产生多大影响。国立环境科学院院长张允锡(音)解释说：“当初三国达成协议的公开水平是年均贡献率数值。”据悉，中国主张不公开高浓度时期(的数值)，只公开年平均值。之前在今年1月发生最严重的高浓度微尘时，国立环境科学院曾发表过分析结果，韩国微尘的69~82%是从中国等国外流入的。

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