乘胜追击的“米丁克”，不光彩辞职的里皮. November. 16, 2019 07:32. by 鄭允喆 trigger@donga.com. “米丁克”朴恒绪主教练(60岁)的魔法仍在继续，而世界名将马尔切洛•里皮(71岁•意大利)的艰难挑战却落下了帷幕。 14日，在越南河内举行的2022卡塔尔世界杯亚洲区第2轮预选赛G组第4轮比赛中，朴教练率领的越南国家足球队以1比0战胜了“强敌”阿联酋队。取得3连胜的越南队以10分(3胜1平)的成绩排在小组榜首位置。在亚洲区40强预选赛阶段，各组第一名将直接晋级12强赛，而8支小组第二名球队中排名前4名的球队也将晋级12强赛。 国际足联(FIFA)排名第98位的越南队战胜阿联酋队(第67位)后，越南全国都沉浸在了庆祝的气氛中。 河内夜晚的街道上响起了呜呜祖拉(助威道具)的声音和粉丝们高喊“朴恒绪”的口号。也有球迷同时挥舞着越南国旗和太极旗，表达喜悦之情。 这场比赛是朴教练与越南足球协会签订最长3年任期的续约(基本2年+ 1年有条件续约选项)后参加的首场比赛。据悉，朴教练的年薪是越南队史上主教练最高的年薪96万美元(约11.2亿韩元)。因战胜阿联酋队，越南国家足球队还得到了本国足球协会(10亿盾•约5000万韩元)、赞助企业等提供的奖金。 但志在实现越南足球史上首次晋级世界杯决赛圈的朴教练却表现出了慎重的态度。他说：“球队还有很长的路要走。我将忘掉今天的比赛，集中精力迎战下一个对手泰国队。”越南队将于19日主场迎战G组第二名泰国队(积7分)。 而为了“足球崛起”，中国雄心勃勃引进的里皮，今天在与叙利亚的A组第四轮比赛上以1-2告负后选择辞职。中国队目前积7分(2胜1平1负)，排在叙利亚队(积12分)之后，排在A组第2位。里皮说：“我的工资是很高，但我必须对本场比赛的失利负责。我在这里宣布辞职，绝不收回。” 从2016年10月开始执教中国国家队的里皮在今年1月亚洲杯后就没有续约。在世界杯预选赛前的5月，他虽然重返帅位，但本场比赛之后再次放下帅位。志在历史上第二次冲击世界杯决赛圈的中国队给拥有5次意甲冠军、2006年德国世界杯冠军等经历的“名帅”里皮开出了约300亿韩元的年薪，显示出了很高的期望。虽然里皮也为加强球队实力做出了努力，如让巴西籍前锋艾克森入籍等，但球队在0比0战平弱旅菲律宾后，此役又输给了叙利亚，陷入了很大的困境。 当日，里皮委婉地批评中国球员说：“球员害怕(比赛)，缺乏斗志和取胜的决心，完全不能执行主教练的作战计划。” 曾经执教过中国国奥队的胡斯•希丁克(73岁•荷兰)因成绩不佳于9月下课，在约两个月后，里皮也离队，中国足球的主教练职位正在成为“名帅的坟墓”。

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