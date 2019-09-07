铺好对话板增加核武库，朝鲜的国际骗局. September. 07, 2019 07:44. . 联合国安理会下属的朝鲜制裁委员会在5日发表的报告中表示，朝鲜在无核化对话局面下，仍在继续进行核武器和导弹项目的完善工作。报告评价称，朝鲜继续启动宁边铀浓缩工厂等相关核设施，在导弹开发活动中也取得了明显的技术进展。特别是，报告分析称，朝鲜对加密货币的网络黑客攻击对大规模杀伤性武器的开发起到了资金来源的作用。 此次报告表明，朝鲜只是停止了核试验和洲际导弹的挑衅，正在通过持续的核、导弹开发提高能力。报告说，朝鲜仍在继续生产高浓缩铀等核材料，增加武器库，在提高各种导弹技术的同时，还拥有了突破弹道导弹防御体系的能力。也就是说，最近朝鲜接连发起的短程导弹挑衅也将成为今后与美国进行协商时使用的具有威胁性的筹码。 朝鲜对加密货币的黑客攻击正在成为创造金融收益的新手段，起到了金正恩政权的资金来源作用。以17个国家为对象的至少35次黑客攻击中，朝鲜盗取的金额最多达20亿美元。回避制裁的手段也变得更加巧妙。非法转运中不仅有深夜转运、变换航线、伪造文件等手段，还有为回避启航通知而利用拖运船等手段。在松散的制裁下，高级轿车等奢侈品流向了朝鲜。 这一切都发生在以朝鲜无核化为前提的“对话局面”。一度走向危机的韩半岛去年转为对话局面后，虽然不断举行热闹非凡的首脑会谈，但并未达成任何实质性协议。结果，倒是被朝鲜用来争取了时间。但是，既不破坏局面又拒绝对话，又容忍对韩挑衅的朝鲜骗局不会持续太久。在国际关系中，幻灭和转折总是突然和戏剧性的。去年的对话局面也是如此。

한국어