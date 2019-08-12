朝鲜说文在寅总统“凌晨睡不好觉”，嘲讽他为“胆小狗”. August. 12, 2019 07:32. by 朴孝睦记者 tree624@donga.com. 朝鲜在韩美举行联合指挥所演习的第一天即11日，事实上对文在寅总统进行了露骨的威胁，称其“凌晨睡不好觉”，同时还不加掩饰地进行了近乎嘲讽的指责，称其为“傻瓜”“胆小狗”。 据朝鲜中央通讯社报道，朝鲜外务省负责美国事务的局长权正根（音译）在当天的谈话中批评称：“都说傻瓜越大越傻，说的就是南朝鲜当局者”，“如果认为换个名称就能改变演习的侵略性，或者说我们就会轻松放它过关，那就是打错了算盘。”他还说：“青瓦台在不是战争时期召开紧急关系长官会议，闹哄哄地折腾了一番。”“连射程都不能正确判定，手足无措，成了万人笑柄，不但没有从中吸取教训，反而在凌晨连觉都睡不好，折腾的样子真是可笑。” 权正根还说：“青瓦台的这种作态，在南朝鲜的国民眼里或许是想好好打理安保的‘主人’，但在我们眼里，却只能被看成胆小的狗更会大声吼叫”，“青瓦台如此操心安保问题，自然是睡不好凌晨的觉了。”这是在讽刺文在寅总统提出的“韩半岛驾驶席论”，并暗示可能再次发起挑衅。 分析认为，特别是讲话中两次提到“凌晨觉”，指的是去年4月27日举行的板门店韩朝首脑会谈上，朝鲜国务委员会委员长金正恩承诺中断导弹试验，并表示“我愿意再次确认，不会再让（文在寅总统）凌晨睡不着觉。” 朝鲜外务省对声称“如果威胁我们，朝鲜就是敌人”的国防部长官郑景斗表示：“如果让像郑景斗一样的搞笑形象出面，为了挽回一点面子而胡言乱语，那么就是企图用油来灭火的愚蠢行为。”

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