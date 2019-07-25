身体年龄仅20岁的足球场上的野兽男C罗，“26日亲眼去目睹吧”. July. 25, 2019 07:36. by 鄭允喆 trigger@donga.com. “这是一只释放出强大能量的‘球场野兽’。有时，他在赛前预言自己会上演帽子戏法，就会成为真正射进3球的魔法师。” 阿根廷足球英雄迭戈•马拉多纳(59岁)如此称赞葡萄牙出身的世界级足球明星克里斯蒂亚诺•罗纳尔多(34岁•尤文图斯•照片，以下简称C罗)。 时速达34公里的瞬间启动速度和像是要撕裂球网一样猛烈的射门，跳到空中旋转180度后，双臂伸直下来，上演特有的“暴雨庆祝动作”。 兼具“才能和天分”的球场巨星C罗将于26日与所属球队尤文图斯一起来到韩国，参加晚上8时在首尔世界杯体育场举行的尤文图斯队和K联赛全明星队的友谊赛。同样作为足球运动员，与得到偶像待遇的C罗对决在即的K联赛选手们也表现出了期待感。塞京亚(大邱)说：“我想拿到罗纳尔多的球衣。我会说葡萄牙语，所以我比队友们(交换球衣)更有优势。” C罗曾5次获得足坛最高权威奖“金球奖”，从2006∼2007赛季开始，每个赛季的进球都在20粒以上。韩国足球头号选手孙兴慜(托特纳姆热刺队)表示，“C罗是我的绝对偶像。他通过很多努力，学会了用任何方法进球。” 为了保持球技，C罗10多年来除了跟队训练外，坚持每天3、4个小时，每周至少5次训练，以增强敏捷性、耐力和速度等的体能训练日程。C罗说，“我每天都在努力，争取在球场上把所有的射门都转化为进球。”据英国《镜报》报道，去年测定的C罗身体年龄仅为20岁。体脂肪率为7%，低于职业足球选手的平均数值(约10%)；肌肉量为50%，高于平均数值(46%)。 在效力曼联队期间，与C罗同吃一锅饭的法国后卫帕特里斯•埃夫拉曾说过这样一段趣事，“如果C罗中午邀请你吃饭，必须拒绝。”埃夫拉说：“训练结束后，C罗邀请我到他家做客。餐桌上只有沙拉和鸡胸肉。吃完饭，C罗开始踢球。最终我们进行了合练。C罗从来不会停止训练。” 担任K联赛全明星队主教练的全北队主教练若泽•莫莱斯在担任皇家马德里队助理教练职务时，曾执教过C罗。他回忆道：“我们把彻底遵守系统训练日程的C罗称为机器人。” 在球场外，C罗也受到了全世界的欢迎。他以压倒性的社交网络服务(SNS)影响力为基础与粉丝们进行沟通。 24日，据SNS营销公司Hopper HQ发表的资料显示，C罗的Instagram粉丝数为1亿7280万3418人，在全世界体育明星中排名第一。另外，通过刊登有关赞助商帖子等的Instagram的广告收益为97.5万美元(约11.48亿韩元)，同样排名第一。 以古铜色腹肌著称的C罗，凭借自己名字的首字母和球衣号码，打造了一款名为“CR7”的内衣品牌，并亲自代言。 最近，他开始涉足香水、面包店、酒店事业等，显示出企业家的面貌。 足球界最优秀的“话题制造者(issue maker)”罗纳尔多在2007年以曼联队球员的身份与FC首尔队进行比赛后，时隔12年再次来到韩国。他说：“很高兴再次访问韩国。我会和韩国球迷一起创造美好的回忆。”

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