特朗普举行竞选连任出征仪式，提出“让美国继续伟大”. June. 20, 2019 07:52. by 朴湧 parky@donga.com. “让美国继续伟大（Keep America Great Again）”、“再来四年（4 more years）”。 美国总统特朗普18日（当地时间）晚8时在美国南部佛罗里达州奥兰多市的安利中心正式宣布参加连任竞选。2万个座位座无虚席的支持者们的呐喊声和热情仿佛要让活动现场沸腾起来。穿着印有2016年大选口号“让美国再次伟大（Make America Great Again）”的红色帽子和红色T恤的支持者，对特朗普的每一句话都报以雷鸣般的掌声和欢呼。令人感受到，特朗普不再是4年前在纽约曼哈顿在200名记者面前宣布参加竞选的房地产财阀，而是世界最强国现任总统所具有的力量和权威。○假新闻和社会主义颜色论攻势 在身穿黄色长裙的夫人梅拉尼娅女士的介绍下，特朗普走上讲台，向对自己持批评意见的主流媒体开炮。“2016年大选是美国历史上的决定性时刻。问问媒体吧。那边有假新闻。”他指着舞台前的记者席说道。听众也纷纷向记者席发出嘘声，齐声说道：“请说出真相。”特朗普抨击称：“有12万人申请参加今天的这一活动，但只要有三四个座位空着，假新闻们就会在稿件中写上‘活动现场没有坐满’。” 特朗普总统在大约76分钟的讲话中，把大部分时间用在了包括经济成果等两年半的业绩和对媒体和民主党的指责等方面。他没有漏掉正在与美国展开贸易战的中国，语气不善。他说：“美国帮助了中国的重建，但是把我们当成了工具。”他说，“对象中包括奥巴马和拜登”，把矛头指向了民主党。 特朗普强调“美国第一”（美国优先主义），强烈暗示将延续第一个任期的基调。有评论认为，特朗普阐述了要恢复与中国的贸易磋商和调整健康保险政策的方针，但总体上没有拿出再次执政的蓝图和长期规划。不过，这种做法对于聚集支持层是有效果的。 现场见到的戴比·高治（音译）对记者说：“我是专门从中部的威斯康星州密尔沃基赶来的。总统克服议会和媒体的反对在两年半的时间里做出的事情让我惊讶。他一定会成功连任的。”带着三个孩子前来的克里斯·卡斯蒂尔也表示：“特朗普总统是个真实的政治家。希望他能连任，但95%的主流媒体都站在民主党一边，似乎并不容易。” 特朗普总统还猛烈抨击前副总统乔·拜登等民主党候选人，称他是“破坏美国梦的社会主义者”。自称是1967年来自古巴的移民马里亚·德雷罗（71岁）也表示：“为了阻止社会主义而前来这里。” ○家人全体出动表支持 活动的一等功臣是总统的家人们。长女伊万卡夫妇、次女蒂芙妮等也陪同出席，尤其是长子小特朗普和次子艾里克的作用非常突出。艾里克为了在酷暑下排队的支持者，与妻子一起在露天舞台上进行了面谈。他表示，“我们将再次打败他们（民主党）”，给支持者们打气。他在辅助演讲时指着怀孕的妻子的肚子说：“这个孩子将来也会是共和党党员”，引来了一片掌声。 小特朗普在影片《洛基》的主题歌《老虎之眼》响起时登上讲台。他用沙哑的声音说：“在父亲（特朗普）就任后，产生了600万个工作岗位，失业率为有史以来最低水平。他还用一两条推特，解决了墨西哥问题”，夸耀父亲的功绩。” 支持者们为了在活动现场占据好位置，从前一天凌晨起就在安利中心前露宿。奥兰多警方活动场管制了周围道路，为保护排队的支持者，出动汽车在道路边上设立了车体墙。 当天下午是持续的强风暴雨和超过30度的酷暑天气。下午4点开始入场后，在炎热的天气里，有3名与会者筋疲力尽被放在担架和轮椅上送走。在活动现场的入口，白宫特情局干警们在安检口前对入场客所携带的物品确认了两次。

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