特朗普支持率跌至最低點33%……距中期選舉還有兩週，共和黨亮起紅燈

美國總統特朗普的施政支持率跌至其兩屆任期最低點33%，使11月3日即將迎來美國中期選舉的共和黨陷入緊張。民主黨不僅在衆議院選舉民調中明顯領先，奪回參議院多數黨地位的可能性也在上升。如果民主黨同時掌控參衆兩院，預計將通過預算和監督權，加強對特朗普政府在伊朗戰爭、烏克蘭戰爭等對外政策上的制約，也可能調查特朗普及其家人、親信涉嫌腐敗等問題。當地時間18日公佈的《華盛頓郵報》、美國廣播公司（ABC）和益普索聯合民調顯示，特朗普施政支持率爲33%，不支持率爲66%。這是該項民調中特朗普兩屆任期的最低支持率。尤其是對生活成本問題的不滿比例高達77%，持續高物價被認爲是支持率下降的主要原因。當天公佈的美國全國廣播公司（NBC）民調中，特朗普支持率也僅爲34%。即使是被認爲“親特朗普”的福克斯新聞，14日公佈的民調中其支持率也只有36%。隨着特朗普支持率持續低迷，此前相對膠着的參議院選情，也接連出現不利於共和黨的預測。美國選舉分析機構“決策臺總部”18日發佈的預測稱，民主黨取得參議院多數席位的概率爲56%，共和黨保住多數地位的概率爲44%。而在距離中期選舉約100天的7月27日，共和黨維持參議院多數地位的概率還是60%。美國選舉分析媒體《庫克政治報告》6日也預測，民主黨可能在參議院增加2至6個席位。目前，參議院共和黨佔53席、民主黨佔45席，另有傾向民主黨的獨立議員2人。因此，民主黨只要再增加4席，便可實際取得多數地位。華盛頓=常駐記者申晉宇、紐約=常駐記者郭道英 niceshin@donga.com、now@donga.com