在漢灘江峽谷柱狀節理絕景中競逐

“那是一連串令人目不轉睛的絕景。”朴成宇（38歲）18日在“2026漢灘江超級湖泊越野賽”31公里男子組中以3小時2分48秒的成績奪冠後如此說道。本屆賽事在聯合國教科文組織認證爲世界地質公園的漢灘江一帶舉行，賽道經過夢烏理峽谷、柱狀節理路、岸崖小路等主要景點。朴成宇表示：“雖然奪冠，但未能在那條美麗的賽道上跑得更久，心裏也有些遺憾”，“明年我一定要再次參賽，把漢灘江的美景盡收眼底”。漢灘江超級湖泊越野賽由韓國水資源公社、京畿道抱川市、京畿道漣川郡、江原道鐵原郡與東亞日報共同主辦，設越野跑3個項目（31公里、25公里、13公里）以及4公里徒步，共4個項目，吸引1000餘人參加。賽事原計劃將最長距離項目設在連接抱川、漣川、鐵原的52公里廣域越野賽道上。但當日預報有大雨，賽道被縮短。賽事組織委員會出於參賽者安全考慮，改在抱川漢灘江世界地質公園一帶的31公里環形賽道上進行比賽。31公里女子組中，金賢珠（43歲）以3小時48分12秒的成績奪冠。25公里男子組金義燮（34歲）以2小時13分10秒、25公里女子組崔允熙（41歲）以2小時56分的成績分獲第一。13公里男子組吳藝錫（35歲）以57分43秒、13公里女子組朴率妃（32歲）以1小時19分13秒率先衝線。爲便於欣賞漢灘江天空橋與Y形吊橋周邊秋景而設置的4公里徒步路線，受到家庭參賽者的歡迎。本屆賽事以結合體育、地質體驗與地區旅遊的停留型體育旅遊慶典爲定位進行策劃。當日，抱川鴿子窩瀑布多功能廣場還舉行了“2026漢灘江世界地質公園地質博覽會”。活動向越野賽參賽者和遊客推介了當地飲食、農特產品與手工藝品，並開展了地質體驗項目和街頭表演。抱川市市長白永鉉表示：“漢灘江是約50萬年前火山活動形成的玄武岩峽谷，熔岩造就的柱狀節理與雄壯的奇巖怪石相互交融，景色出衆”，“期待通過本屆賽事，讓漢灘江的美麗與生態價值得到更廣泛的傳播”。趙英宇記者 jero@donga.com