“物價太高，活不下去”，青年憤怒……法國各地爆發示威，搶劫縱火蔓延

法國高中生要求改善惡劣教育環境的示威，正擴大爲抗議高物價等經濟問題的工人示威。尤其是法國極左翼反對黨人士大量參加，示威呈現演變爲全國性反政府抗議的態勢。當地時間17日，巴黎、馬賽、里昂、圖盧茲、南特、斯特拉斯堡等法國主要城市舉行大規模示威。據政府估計，約50萬人參加，組織方估計最多達80萬人。示威者強調住房和燃料價格暴漲等生活成本問題，高呼反對政府財政緊縮。與高中生主導的示威不同，此次抗議呈現激進態勢，出現搶劫、縱火和暴力事件。有觀點認爲，此次事態令人聯想到2018年在法國各地持續數月的“黃背心”示威。“黃背心”示威最初因反對提高燃油稅而起，隨後突出生活困境和反對勞動改革的訴求，強烈批評馬克龍政府。● 極左翼政黨領導人蔘加示威，抗議成爲政治爭論焦點據法國內政部和法國總工會介紹，17日法國各地1750處舉行集會，批評高油價等導致的生活成本暴漲、公共服務削弱以及馬克龍政府的財政緊縮政策。此前持續一個月走上街頭的學生也加入工會主導的示威。示威者與警方在市中心多處激烈衝突，併發生搶劫、縱火事件，導致1200人被捕、150名警察受傷。在此過程中，巴黎市中心的老佛爺百貨、思琳和迪奧等奢侈品牌門店，以及共和國廣場附近的超市、手機店等遭到搶劫。部分示威者手持梯子或用於阻擋示威者進入的圍欄，如同攻城般砸開建築闖入。據法國《世界報》報道，當晚示威者在巴黎街頭大搖大擺地行走，高喊“香奈兒門店在哪裏”。位於巴黎第15區的CNews新聞頻道辦公樓也遭到襲擊。巴黎市長格雷瓜爾表示：“巴黎街道遭到有組織破壞，損失極其嚴重。”在法國第二大城市、南部港口城市馬賽，市中心商店和警察局遭示威者破壞，市政府大樓也一度被佔領。闖入市政府的示威者在牆上塗畫象徵無政府主義的字母“A”，並提及1789年法國大革命期間反抗王權、攻佔巴士底獄的歷史，高喊“我們要去攻佔巴士底獄”。在法國西南部小城利摩日，建於140年前、被視爲當地代表性文化遺產的市政府大樓遭示威者襲擊，陷入火海。第三大城市裏昂的一處遊客諮詢中心，也被示威者投擲的煙花引燃。馬克龍表示：“參加示威、表達意見的權利受到憲法保障，但這一權利伴隨着尊重他人的義務。暴力在法國沒有立足之地。”他表示將予以嚴懲。有批評指出，此次示威實際上正演變爲各政黨在明年4月法國總統選舉前的“鬥爭場”。據法新社報道，在多項總統候選人民調中排名第二的極左翼政黨“不屈法國”領導人梅朗雄，當天參加了示威。對此，支持率排名第一的極右翼政黨國民聯盟議員瑪麗娜·勒龐聲稱：“示威中實施暴力的是極左翼勢力。極左翼正在玷污示威的初衷。”有預測認爲，在明年法國總統選舉中，不僅馬克龍所屬的中間派，共和黨、社會黨等傳統政黨也將陷入苦戰，可能形成極右翼與極左翼的對決。● 法國青年示威向意大利、比利時、西班牙等國蔓延青年羣體針對高物價、住房成本暴漲和公共教育質量低下等問題表達不滿的示威，並不限於法國，正向意大利、比利時、西班牙、葡萄牙等周邊國家蔓延。意大利羅馬、米蘭等大城市自16日起連續兩天舉行大規模示威。在學生運動傳統深厚的都靈，部分示威者向警察投擲玻璃瓶、石塊等，雙方發生衝突。意大利最大工會意大利總工會宣佈，將於11月20日舉行總罷工，當天也計劃舉行大規模學生示威。意大利總理梅洛尼呼籲剋制，表示：“尊重示威自由，但焚燒城市是另一回事。”在比利時東部、法語區主要城市列日，高中生抗議削減教育預算的示威也持續進行。17日，在首都布魯塞爾市中心和列日，學生焚燒垃圾桶、電動滑板車，與警察對峙。當天，葡萄牙首都里斯本、第二大城市波爾圖等地也舉行示威，抗議高物價和住房成本暴漲。柳根亨 noel@donga.com