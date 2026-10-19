布倫森稱“韓國始於南側鐵絲網線”，執政黨批其“越界”並要求道歉

駐韓美軍司令兼韓美聯合司令部司令澤維爾·布倫森關於“大韓民國始於南側鐵絲網線”的言論，引發韓國執政陣營批評，稱其“越界”，要求其撤回言論並向韓國民衆道歉。執政陣營認爲，這一言論與韓國憲法將領土規定爲朝鮮半島及其附屬島嶼的條款相違背。爭議發酵後，聯合國軍司令部出面澄清，表示“大韓民國的主權毋庸置疑”。據悉，布倫森因近期言論受到美國國防部提醒。● 執政黨：“布倫森侵犯領土主權，越過底線”布倫森當地時間14日在華盛頓出席美國智庫戈爾德國際戰略研究所研討會時，在強調聯合國軍司令部對非軍事區的管轄責任過程中發表了上述言論。他說：“大韓民國從哪裏開始，到哪裏結束？因爲我爲維持停戰狀態而管理那個區域（非軍事區），所以大韓民國就是從那裏開始的。”布倫森還兼任擁有非軍事區出入管制權限的聯合國軍司令部司令。韓國總統國防政策特別助理、共同民主黨議員金炳周17日在臉書上表示，這是“正面否認大韓民國領土主權、侵犯領土主權的越界言論”，要求布倫森向韓國民衆道歉。他還說：“停戰協定賦予聯合國軍司令部的權限僅限於非軍事區出入許可和民事行政。大韓民國的領土不應由任何外部勢力管轄，而是大韓民國主權所及的我國領土。”有批評認爲，布倫森在說明停戰協定規定的管理責任時，模糊了“管轄權”與“領土主權”的區別，自招爭議。共同民主黨籍國會國防委員會委員長陳聲準16日在臉書上要求向美方“明確傳達立場並採取必要措施，防止布倫森司令的認識和言論損害同盟信任”。韓國國防部18日表示，上述言論是“聯合國軍司令部司令的個人看法”，“國防部對大韓民國領土主權的立場堅定不移”。聯合國軍司令部當天也表示，該言論旨在“說明停戰協定賦予司令在非軍事區及共同警備區內的責任，其中包括軍事分界線以南非軍事區內的軍事行政、民事行政和民衆救濟。這些責任具有軍事和行政性質，與大韓民國主權是兩回事”。● “布倫森因爭議言論受到美方提醒”布倫森當地時間12日至14日連續三天在華盛頓參加對外活動，以朝鮮核導能力提升、地區環境變化等爲由，稱“條件已經改變”，公開對李在明政府推動任期內完成戰時作戰指揮權移交持否定態度。據悉，鑑於韓美軍方圍繞移交條件是否滿足持續存在分歧，韓國政府擬通過兩國領導人討論，以“自上而下”的方式尋求解決。雙方正協調將兩國防長參加的韓美安保磋商安排在12月舉行，即可能進行韓美領導人溝通的下月國際峯會及美國中期選舉之後，也是出於這一考慮。韓國政府一名高級官員表示：“布倫森的言論似乎並不反映白宮和五角大樓的想法。到最後，政治判斷終究很重要。布倫森似乎是在表達自己作爲指揮官的想法。雖然存在問題，但最終仍須與布倫森一道解決戰時作戰指揮權問題。”據悉，布倫森因近期接連發表立場鮮明的言論受到國防部提醒。