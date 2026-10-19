“富有感染力的唱功令人動容”：AI歌手撼動音樂榜單

“你成爲夢想中的大人了嗎？兒時不懂的煩惱，正一個接一個悄然落到肩上，壓得我喘不過氣。”這是對成年後所面對的生活重量近乎泣訴的聲音。在真聲與假聲之間自如切換、唱功極具感染力的歌曲《你成爲夢想中的大人了嗎？》，其演唱者卻在現實中並不存在。這是一把由生成式人工智能（AI）創造出來的聲音。近期，韓國國內圍繞人工智能創作歌曲的爭議持續升溫。音樂創作者“默穆爾”的上述歌曲進入韓國音源榜單最上位圈，成爲導火索。人工智能音樂與人類創作的歌曲同臺競爭的時代，已經近在眼前。● 一度升至榜單第二的人工智能歌曲《你成爲夢想中的大人了嗎？》由人工智能音樂生成程序“蘇諾（Suno）”製作而成。歌曲由人類策劃並作詞，但旋律與唱腔等具體音樂實現環節大量使用了人工智能技術。該曲在“Melon TOP100”榜單中升至第3位，在“YouTube韓國熱門歌曲TOP100”中更升至第2位，人氣頗高。社交媒體上的反響同樣巨大。翻看評論，許多人在聽完歌曲後接連留下屬於自己的故事。還有真實歌手翻唱該曲的視頻，以及用人工智能再現其他歌手嗓音的翻唱版本。歌曲正以多種形態被演繹和傳播。事實上，人工智能音樂進入韓國音源榜單並非首次。創作者“朝鮮嘻哈”5月發佈的人工智能運用曲《心靈之林》也曾進入Melon TOP100，目前仍在榜單之中。但評價認爲，默穆爾的歌曲以更加強烈而“富有人性”的演唱，超越了此前的人工智能音樂。大衆音樂評論家林熙潤評價稱：“朝鮮嘻哈是以柔和嗓音向聽者傳遞慰藉的第二人稱歌曲，而默穆爾則以一個苦惱之人的第一人稱聲音走近聽者”，“真聲與假聲之間的切換，聽上去就像真實人類的悲傷浸透嗓音之後發出的聲音”。● 是否波及K-pop人氣問題在於，人工智能音樂正以正式進入主要音源平臺的態勢發展，著作權制度卻未能跟上。現行著作權法保護人類的創造性表達，但在人工智能運用音樂中，人類的創造性貢獻應被認定到何種程度，相關標準近乎空白。相關機構並非完全無所作爲。韓國音樂著作權協會8月曾制定併發布標準，允許對作詞、作曲、編曲等環節中人類創造性貢獻得到認定的部分進行信託登記。但在國會和政府指出需要社會共識後，該標準在22天后被撤回。由此，實際著作權管理中的漏洞也已顯現。韓國監查院3月公開的監查結果顯示，2024年向韓國音樂著作權協會大量新委託歌曲的29名音樂人中，其8540首音源裏有5200首（60.9%）可能存在人工智能運用痕跡。對此，韓國音樂著作權協會等6家音樂相關團體正推進共同引入人工智能音樂探測程序。也有意見認爲，以運用人工智能爲由限制著作權費支付屬於時代錯位。評論家林熙潤指出：“音樂創作早已是使用鼠標佈置和選擇音符的連續過程，人工智能只是讓這一過程變得更簡便、更直觀”，“如果只對韓國音樂著作權協會的信託登記加以限制，創作者可能轉向YouTube等其他平臺”。人工智能音樂的崛起將對在全球廣受關注的K-pop產生何種影響？大衆文化評論家金憲植展望稱：“人工智能音樂進入榜單上游的事例會增多，但關鍵在於可持續性”，“大衆最終會賦予人類創作的‘靈韻’以價值，尤其是K-pop，歌手與粉絲的互動所形成的粉絲文化至關重要，人工智能音樂在創造收益方面存在侷限”。史智媛記者 4g1@donga.com