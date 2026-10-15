《你成爲夢想中的大人了嗎？》逼近音樂排行榜榜首，博爾赫斯的不祥預言會否應驗？



“鏡中的我裝作過得很好。話漸漸變少，只有嘆息越來越長……”



連轉向燈都不打，直擊心扉的歌手，其身份竟是人工智能（AI），這是讓人未曾想到的。標題是《你成爲夢想中的大人了嗎？》。“有時即使是在崩潰的凌晨夜晚也……”那富有感染力的假聲幾乎讓人崩潰。如果說電影《銀翼殺手》（1982年）中說出“我所見過的事物，你們人類絕對無法置信（I've seen things you people wouldn't believe）”的仿生人羅伊•巴蒂真的存在，大概就是這種感覺吧。



《你成爲夢想中的大人了嗎？》是創作者“默穆爾”利用音樂生成人工智能“蘇諾（Suno）”製作、於6月推出的歌曲。與人們對“人工智能製作曲”可能持有的偏見不同，這首歌聽上去極具模擬感。它彷彿把40多年韓國抒情曲歷史以時下方式濃縮而成，情感濃烈，不加過多技巧，質樸地直擊人心。這首歌通過優兔等平臺獲得人氣，最終於13日在Melon“TOP100”排行榜上升至第3位。排在其前面的只有《我要辭職啦》（田小娟）和《LOVE ATTACK》（RESCENE）。音樂視頻播放量已超過1000萬次。



如今已是不僅“一鍵出版”，連“隨手成曲”也成爲可能的時代。爲迴應《你成爲夢想中的大人了嗎？》，筆者索性註冊了蘇諾。寫歌詞花了約5分鐘，輸入“抒情曲，韓國風格”後，大約10多秒後，便出現了一首彷彿在哪裏聽過、實際卻從未聽過的像樣歌曲（標題爲《不，我還做不到那樣》）。



這樣也行嗎？歌曲不是要傾注靈魂去創作並演唱的嗎？對《你成爲夢想中的大人了嗎？》的評論大致分爲兩類。一類是“上班路上感動得哽咽”。這是回顧未能成爲“夢想中的大人”的自己的各種故事，以及對此的共鳴。另一類是對打動自己的竟是人工智能感到驚訝。“機器之類竟然能打動我的心，末日時代降臨了”“這個世界上不存在的聲音，令人悲傷”等。



如果《你成爲夢想中的大人了嗎？》登上音樂排行榜第1位，或許會被記錄爲又一個“阿爾法圍棋時刻”——如同阿爾法圍棋（AlphaGo）在曾被視爲必須依靠人類直覺和創造力的圍棋中擊敗李世石。不，或許已經不必非要“第1位”之類。



到了這裏，不禁讓人想象，是否正通過人工智能建造一座如同《巴別圖書館》（豪爾赫•路易斯•博爾赫斯著，1941年）那樣、儲存世上可能存在的所有歌曲的音樂圖書館（巴別圖書館有25¹³¹²冊書）。人類的提示詞，大概就相當於在這座圖書館中尋找音源的圖書管理員吧。



然而，曾對巴別圖書館感到無限幸福的人們很快便陷入絕望。“一切皆已寫就的確信，會抹去我們這一存在，或使我們成爲虛幻的存在。……即使作爲唯一物種的人類瀕臨滅亡，‘圖書館’仍將燈火通明，孤獨而無限，紋絲不動，備着珍貴而無用、不朽而隱祕的書籍，永遠存續下去。”



爲無限拼湊的人工智能獻上創造力作爲祭品的人類，有何辦法不致墮落爲低劣的存在？豪爾赫•路易斯•博爾赫斯的預言若成爲現實，令人不禁悚然。

