一位身着兩班服飾的男子手持鮮魚。運營復原老照片並製作成視頻的優兔（YouTube）“復原王”頻道的張在得代表想象道：“也許這是妻子讓他買回來的。”這與當今丈夫買菜回家的模樣重疊在一起。近日出版的攝影集《朝鮮照相館》（綠色雨傘出版社）中，多彩收錄了這些與當今我們相似的先輩們日常生活的彩色照片。運營“復原王”的張在得、金成鎮（音）代表用三年時間對朝鮮王朝末期至大韓帝國時期的照片進行上色，並調查拍攝地點和時代後編纂成書。近日在首爾鍾路區東亞媒體中心見到的兩人表示：“我們是計算機公司的入職同期，抱着爲孩子們製作優質內容的想法開始運營優兔頻道。”金成鎮代表曾經營照相館，其照片修復和上色工作成爲起點。兩人尤其鍾愛的是普通人的生活。吹肥皂泡的孩子、熱鬧的婚禮隊伍、街上往來的人們。金成鎮代表說：“孩子們奔跑嬉笑、在父親面前撒嬌的模樣，與現今生活的世界一模一樣。”對於僅憑破舊衣着就對當時人們心生憐憫的目光，張在得代表如此迴應。“去幹農活時不會穿新衣服去。對當時的人來說，那就是工作服。看趕集或節日照片，人們都穿着乾淨的衣服。”尋找色彩的工作從資料調查開始。將山脊和建築與其他照片進行對照以縮小拍攝地範圍，通過建築的有無來推斷拍攝時期。還參考當時報紙對顏色的描述以及記錄建築材料的相關論文。張在得代表說：“今天的首爾或許不太清楚，但朝鮮時代的首爾似乎大致能知道是哪裏。”爲保持原件的形態，上色工作以手工完成。若使用人工智能處理，原圖中存在的事物可能消失，或出現原本沒有的事物。金成鎮代表說：“我們絕不變形原件的眼睛、鼻子、嘴巴。”即保留原貌，只添加色彩。張在得代表解釋道：“就像在原版上疊放彩色玻璃紙一樣，一層層疊加色彩。”兩人想要傳達的是“同一地點，不同時代，我們的故事”。“那個時代的人們也生活在彩色世界裏，而非黑白之中。”（張在得代表）“希望人們看到的不只是歷史劇中的模樣，而是真實人們的面貌，並感到有趣。”（金成鎮代表）金道演記者 repokim@donga.com