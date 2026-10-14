令人難以置信的諷刺劇



“那是愚蠢的事。但它發生了。這是真的。”——亞利桑德羅•岡薩雷斯•伊納裏圖《挖掘者》



湯姆•克魯斯以白髮石油大亨迪格•洛克韋爾形象登場的電影《挖掘者》，展現了怪異未來世界的反烏托邦景象。迪格持有的格陵蘭冰川鑽探設施發現一道小裂縫，裂縫不可控制地擴大，脫落的冰川如核彈般直擊歐洲和美洲大陸，釀成巨大災難。爲阻止氣候危機引發的災難，迪格、美國總統及高層人士舉行密室對策會議，但他們表現得如同傻瓜一般荒唐且不負責任。



然而電影從某一刻起揭示出，這些愚蠢的言辭和行爲不過是戲劇舞臺上的一幕幕場景。這齣戲劇的標題是《化石傻瓜們》。即，講述那些早就知道化石燃料會毀掉地球，卻沒有停下腳步，最終迎來大災難的傻瓜們的故事。這是一個關於在石油帶來便利的甜蜜面前，對即將到來的災難矇住雙眼、堵住耳朵的傻瓜們的故事。



“那是怪異、荒唐、愚蠢的事。但它發生了。這是真的。”令人驚訝的是，《化石傻瓜們》製作人的這番話，揭示出這出荒誕諷刺劇取材於25年前真實發生的大災難。因此，作爲災難受害者的觀衆們在戲劇結束後，向劇中的迪格表達憤怒，展現出狂熱反應。然而，突然響起的警報聲中，所有戴上防毒面具走出劇場的觀衆所面對的，那不僅僅是諷刺劇，而是現實。《化石傻瓜們》中的傻瓜不只是迪格之流，也是我們自己。電影結束、片尾字幕升起、觀衆走出影院時，那電影中的警報聲再次響起。這一段落表明，看完電影后，我們也不是例外。

